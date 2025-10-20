Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo alcança maior sequência de vitórias na Série B em 54 anos

Leão de Guto Ferreira soma cinco triunfos consecutivos e iguala feito histórico alcançado em 1971, ano em que terminou a Série B com o vice-campeonato

Iury Costa
fonte

A última vez que o time azulino engatou uma sequência semelhante foi em 1971. (Claudio Pinheiro / O Liberal)

O Clube do Remo vive o seu melhor momento em mais de meio século no Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Athletic-MG, no último sábado (18), o Leão chegou a cinco triunfos consecutivos na Série B e atingiu um feito que não acontecia há 54 anos. A última vez que o time azulino engatou uma sequência semelhante foi em 1971, quando terminou a Segunda Divisão nacional com o vice-campeonato.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Sob o comando de Guto Ferreira, o Remo venceu CRB, Operário, Athletico-PR, Paysandu e Athletic-MG em sequência, somando 15 pontos e voltando ao G-4 após 21 rodadas. A equipe agora soma 54 pontos e entrou de vez na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

image Remo precisa de apenas 3 vitórias para praticamente garantir acesso à Série A
Projeção matemática indica que o Leão pode garantir o retorno à Série A com 62 pontos somados. Se vencer as 3 partidas que restam em casa, ultrapassa esse índice.

image Lateral do Remo assina contrato com clube da Série C para a temporada 2026, diz site
Jogador voltou a jogar pelo Remo no clássico contra o Paysandu, na semana passada

De acordo com o levantamento do site oGol, o clube não registrava uma série de cinco vitórias seguidas no Brasileirão desde a campanha de 1971. Naquele ano, o Leão superou o Paysandu, o Rodoviária (duas vezes), o Itabaiana (duas vezes) e o Vila Nova-MG, chegando à final e conquistando o acesso à elite.

Mais de cinco décadas depois, a história volta a se desenhar em tons de esperança para o torcedor azulino. Embalado por uma das defesas mais sólidas da competição e comandado por um técnico em grande fase, o Remo tenta repetir o roteiro que o colocou entre os protagonistas do futebol nacional.

Na próxima rodada, o Leão enfrenta o Cuiabá, fora de casa, em confronto direto pelo acesso. A partida será nesta sexta-feira (24), pela 34ª rodada da Série B, com transmissão lance a lance no portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

