Remo alcança maior sequência de vitórias na Série B em 54 anos Leão de Guto Ferreira soma cinco triunfos consecutivos e iguala feito histórico alcançado em 1971, ano em que terminou a Série B com o vice-campeonato Iury Costa 20.10.25 17h09 A última vez que o time azulino engatou uma sequência semelhante foi em 1971. (Claudio Pinheiro / O Liberal) O Clube do Remo vive o seu melhor momento em mais de meio século no Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Athletic-MG, no último sábado (18), o Leão chegou a cinco triunfos consecutivos na Série B e atingiu um feito que não acontecia há 54 anos. A última vez que o time azulino engatou uma sequência semelhante foi em 1971, quando terminou a Segunda Divisão nacional com o vice-campeonato. Sob o comando de Guto Ferreira, o Remo venceu CRB, Operário, Athletico-PR, Paysandu e Athletic-MG em sequência, somando 15 pontos e voltando ao G-4 após 21 rodadas. A equipe agora soma 54 pontos e entrou de vez na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o levantamento do site oGol, o clube não registrava uma série de cinco vitórias seguidas no Brasileirão desde a campanha de 1971. Naquele ano, o Leão superou o Paysandu, o Rodoviária (duas vezes), o Itabaiana (duas vezes) e o Vila Nova-MG, chegando à final e conquistando o acesso à elite. Mais de cinco décadas depois, a história volta a se desenhar em tons de esperança para o torcedor azulino. Embalado por uma das defesas mais sólidas da competição e comandado por um técnico em grande fase, o Remo tenta repetir o roteiro que o colocou entre os protagonistas do futebol nacional. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o Cuiabá, fora de casa, em confronto direto pelo acesso. A partida será nesta sexta-feira (24), pela 34ª rodada da Série B, com transmissão lance a lance no portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.