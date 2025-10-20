Remo precisa de apenas 3 vitórias para praticamente garantir acesso à Série A Projeção matemática indica que o Leão pode garantir o retorno à Série A com 62 pontos somados. Se vencer as 3 partidas que restam em casa, ultrapassa esse índice. Iury Costa 20.10.25 16h16 O time vem confiante com 5 vitórias consecutivas. (Samara Miranda / Remo) O Clube do Remo entra na reta decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro vivendo o seu melhor momento na temporada. Embalado por cinco vitórias consecutivas, a maior sequência azulina desde o início da competição, o Leão ocupa a 4ª colocação, com 54 pontos, e está de volta à briga direta pelo acesso à Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo as projeções do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a “nota de corte” para o acesso em 2025 deve ficar em torno dos 62 pontos, marca que garante 95% de chance de classificação à elite do futebol brasileiro. Para alcançar essa pontuação, o Remo precisaria somar duas vitórias e dois empates nos cinco jogos restantes. Caso conquiste três vitórias, o Leão chegaria a 63 pontos, assegurando praticamente o retorno à Série A. Já a pontuação considerada “segura” pela UFMG é de 66 pontos, o que exigiria quatro vitórias nesta reta final. VEJA MAIS Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros Mais do que o acesso, o Remo também pode sonhar com o título. De acordo com o modelo estatístico da UFMG, uma campanha perfeita nas cinco rodadas restantes, totalizando 69 pontos, daria ao time 99% de chance de ser campeão da Série B. Com 49,2% de probabilidade de acesso atualmente, o Leão enfrentará uma verdadeira maratona de confrontos diretos na luta pelo G-4. O time comandado por Guto Ferreira encara, nesta sexta-feira (24), o Cuiabá, no Baenão, pela 34ª rodada. Depois disso, encara Chapecoense, Novorizontino, Avaí e Goiás, todos adversários que ainda sonham com o mesmo objetivo. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b acesso à série a esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE A É LOGO ALI Remo precisa de apenas 3 vitórias para praticamente garantir acesso à Série A Projeção matemática indica que o Leão pode garantir o retorno à Série A com 62 pontos somados. Se vencer as 3 partidas que restam em casa, ultrapassa esse índice. 20.10.25 16h16 Futebol Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona 20.10.25 13h38 Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Futebol Pedro Rocha fala sobre fase artilheira no Remo e alerta: 'Precisamos controlar a ansiedade' Atacante marcou dois gols na vitória sobre o Athletic-MG e destacou a importância de manter o foco nas últimas rodadas da Série B. 20.10.25 12h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém 20.10.25 11h52