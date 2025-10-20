Capa Jornal Amazônia
Remo precisa de apenas 3 vitórias para praticamente garantir acesso à Série A

Projeção matemática indica que o Leão pode garantir o retorno à Série A com 62 pontos somados. Se vencer as 3 partidas que restam em casa, ultrapassa esse índice.

Iury Costa
fonte

O time vem confiante com 5 vitórias consecutivas. (Samara Miranda / Remo)

O Clube do Remo entra na reta decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro vivendo o seu melhor momento na temporada. Embalado por cinco vitórias consecutivas, a maior sequência azulina desde o início da competição, o Leão ocupa a 4ª colocação, com 54 pontos, e está de volta à briga direta pelo acesso à Série A.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo as projeções do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a “nota de corte” para o acesso em 2025 deve ficar em torno dos 62 pontos, marca que garante 95% de chance de classificação à elite do futebol brasileiro. Para alcançar essa pontuação, o Remo precisaria somar duas vitórias e dois empates nos cinco jogos restantes.

Caso conquiste três vitórias, o Leão chegaria a 63 pontos, assegurando praticamente o retorno à Série A. Já a pontuação considerada “segura” pela UFMG é de 66 pontos, o que exigiria quatro vitórias nesta reta final.

Mais do que o acesso, o Remo também pode sonhar com o título. De acordo com o modelo estatístico da UFMG, uma campanha perfeita nas cinco rodadas restantes, totalizando 69 pontos, daria ao time 99% de chance de ser campeão da Série B.

Com 49,2% de probabilidade de acesso atualmente, o Leão enfrentará uma verdadeira maratona de confrontos diretos na luta pelo G-4. O time comandado por Guto Ferreira encara, nesta sexta-feira (24), o Cuiabá, no Baenão, pela 34ª rodada. Depois disso, encara Chapecoense, Novorizontino, Avaí e Goiás, todos adversários que ainda sonham com o mesmo objetivo.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

 

 

