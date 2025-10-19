Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B?

Com a chegada do fim da temporada, fazer conta também faz da rotina dos torcedores. Seja para se livrar de um iminente rebaixamento ou para ser campeão, a calculadora está ao lado. No caso da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025, alguns times ainda estão na briga pelo título nacional, enquanto outros estão lutando para se livrarem da zona de degola.

O Santos, foi o time com a menor pontuação a ser campeão da competição. Com 68 pontos na Série de 2024, ele levantou a taça do campeonato nacional. Com a mesma pontuação, caso estivesse disputando a Segunda Divisão deste ano, a probabilidade do Peixe ficar em primeiro lugar seria de 98,711%, segundo a plataforma elaborada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Qual a pontuação para ser campeão da Série B 2025?

Até o 7º colocado da Série B, as probabilidades de o time ser campeão estão acima de 90%. Assim, Coritiba, Criciúma, Goiás, Chapecoense, Remo, Athletico PR e Cuiabá ainda possuem grandes chances de conquistarem o título nacional.

Só que apenas o Coritiba pode atingir a marca de 100%. Ele é o único que pode chegar e ultrapassar os 72 pontos, que são considerados como a pontuação mágica para ser campeão da Segunda Divisão de 2025, segundo os cálculos da UFMG.

Ainda faltam 6 rodadas a serem disputadas. Com isso, 18 pontos ainda estão em jogo. No caso do líder Coritiba, ele tem 56.

Qual a probabilidade dos outros times?

Criciúma: tem 53 pontos e pode chegar a 71 (99,982%);

tem 53 pontos e pode chegar a 71 (99,982%); Goiás: tem 52 pontos e pode chegar a 70 (99,956%);

tem 52 pontos e pode chegar a 70 (99,956%); Chapecoense: tem 51 pontos e pode chegar a 69 (99,5%);

tem 51 pontos e pode chegar a 69 (99,5%); Remo: tem 51 pontos e pode chegar a 69 (99,5%);

tem 51 pontos e pode chegar a 69 (99,5%); Athletico PR: tem 49 pontos e pode chegar a 67 (94,978%);

tem 49 pontos e pode chegar a 67 (94,978%); Cuiabá: tem 49 pontos e pode chegar a 67 (94,978%).

Quantos pontos tinham os últimos campeões da Série B?

Nas últimas cinco temporadas, o Cruzeiro foi o time com maior pontuação a ser campeão da Série B. O título foi conquistado em 2022 com 78 pontos.

2024: Santos foi campeão com 68 pontos (20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas);

Santos foi campeão com 68 pontos (20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas); 2023: Vitória foi campeão com 72 pontos (22 vitórias, 6 empates e 10 derrotas);

Vitória foi campeão com 72 pontos (22 vitórias, 6 empates e 10 derrotas); 2022: Cruzeiro foi campeão com 78 pontos (23 vitórias, 9 empates e 6 derrotas);

Cruzeiro foi campeão com 78 pontos (23 vitórias, 9 empates e 6 derrotas); 2021: Botafogo foi campeão com 70 pontos (20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas);

Botafogo foi campeão com 70 pontos (20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas); 2020: Chapecoense foi campeã com 73 pontos (20 vitórias, 13 empates e 5 derrotas).

A maior pontuação de um campeão da Série B na era dos pontos corridos foi do Corinthians, em 2008, com incríveis 85 pontos. O Timão perdeu apenas 3 vezes.

E você, acha que o Clube do Remo consegue o acesso e até mesmo o título da Série B?

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)