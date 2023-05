É bicolor! Influenciador digital, Léo Picon surge no Instagram com camisa do Paysandu

Figura bastante conhecida nas redes sociais, o empresário, dj, modelo e Youtuber Léo Picon chama atenção por onde passa ou pelo que posta em suas redes sociais. Depois de vir à capital paraense para se apresentar como DJ, o paulista foi presenteado com uma camisa muito simbólica ao torcedor paraense: uma camisa do Paysandu.

Legenda (Divulgação Instagram @leopicon)

Léo postou um vídeo em sua conta no Instagram onde mostra o presente recebido das mãos do paraense e influenciador André Martha Filho. No vídeo é possível ver que o artista brinca com a situação e finge ser o "novo contratado do clube".