Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A

Após vencer quatro partidas seguidas, o sonho de voltar para a Série A continua mais vivo do que nunca para o Remo. O time azulino não participa da principal divisão do Campeonato Brasileiro há 31 anos e pode retornar em 2026, graças à boa campanha que vem fazendo nesta edição da Série B.

Contudo, ainda faltam seis rodadas para acabar a competição e o Leão precisa alcançar um aproveitamento de aproximadamente %72,22 para realizar esse objetivo. Segundo um levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Remo necessita de pelo menos mais quatro vitórias para alcançar os 64 pontos — pontuação teoricamente segura para classificação, conforme o departamento de matemática da UFMG — para subir para a Série A.

Atualmente, o Remo ocupa a sexta colocação com 51 pontos e precisa de mais 13 para alcançar os 64. Com isso, existem cinco caminhos que o Leão pode percorrer para alcançar o tão sonhado acesso. Confira:

4 vitórias/ 1 empate/ 1 derrota = 13 pontos conquistados

4 vitórias/ 2 empates/ 0 derrota = 14 pontos conquistados

5 vitórias/ 0 empate/ 1 derrota = 15 pontos conquistados

5 vitórias/ 1 empate/ 0 derrota = 16 pontos conquistados

6 vitórias/ 0 empate/ 0 derrota = 18 pontos conquistados

Confira quais serão os próximos adversários do Leão na Série B

Remo x Athletic-MG

Data: sábado, 18 de outubro

Horário: 20:30

Local: Baenão, Belém

Cuiabá x Remo

Data: sexta-feira, 24 de outubro

Horário: 21:35

Local: Arena Pantanal, Cuiabá

Remo x Chapecoense

Data: domingo, 2 de novembro

Horário: 18:30

Local: Mangueirão, Belém

Novorizontino x Remo

Data: sábado, 8 de novembro

Horário: 16:00 (de Brasília)

Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

Avaí x Remo

Data: sexta-feira, 14 de novembro

Horário: a definir

Local: Ressacada, Florianópolis

Remo x Goiás

Data: Sábado, 22 de novembro

Horário: 15:00

Local: Mangueirão, Belém

O próximo compromisso do Remo será neste sábado (18), às 20h30, no estádio Baenão, contra o Athletic-MG. Um resultado positivo sobre o time visitante pode colocar o Leão dentro do G4 e mais perto de alcançar o sonho do acesso. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.