Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A

Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação

Pedro Garcia
fonte

Leão precisa alcançar um aproveitamento de aproximadamente %72,22 para alcançar a Primeira Divisão (Thiago Gomes / O Liberal)

Após vencer quatro partidas seguidas, o sonho de voltar para a Série A continua mais vivo do que nunca para o Remo. O time azulino não participa da principal divisão do Campeonato Brasileiro há 31 anos e pode retornar em 2026, graças à boa campanha que vem fazendo nesta edição da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Contudo, ainda faltam seis rodadas para acabar a competição e o Leão precisa alcançar um aproveitamento de aproximadamente %72,22 para realizar esse objetivo. Segundo um levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Remo necessita de pelo menos mais quatro vitórias para alcançar os 64 pontos — pontuação teoricamente segura para classificação, conforme o departamento de matemática da UFMG — para subir para a Série A.

VEJA MAIS

image Leão e a arrancada que não foi planejada

image Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B
Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4

Atualmente, o Remo ocupa a sexta colocação com 51 pontos e precisa de mais 13 para alcançar os 64. Com isso, existem cinco caminhos que o Leão pode percorrer para alcançar o tão sonhado acesso. Confira:

  • 4 vitórias/ 1 empate/ 1 derrota = 13 pontos conquistados
  • 4 vitórias/ 2 empates/ 0 derrota = 14 pontos conquistados
  • 5 vitórias/ 0 empate/ 1 derrota = 15 pontos conquistados
  • 5 vitórias/ 1 empate/ 0 derrota = 16 pontos conquistados
  • 6 vitórias/ 0 empate/ 0 derrota = 18 pontos conquistados

Confira quais serão os próximos adversários do Leão na Série B

Remo x Athletic-MG

  • Data: sábado, 18 de outubro
  • Horário: 20:30 
  • Local: Baenão, Belém 

Cuiabá x Remo

  • Data: sexta-feira, 24 de outubro
  • Horário: 21:35 
  • Local: Arena Pantanal, Cuiabá 

Remo x Chapecoense

  • Data: domingo, 2 de novembro
  • Horário: 18:30 
  • Local: Mangueirão, Belém 

Novorizontino x Remo

  • Data: sábado, 8 de novembro
  • Horário: 16:00 (de Brasília)
  • Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte 

Avaí x Remo

  • Data: sexta-feira, 14 de novembro
  • Horário: a definir
  • Local: Ressacada, Florianópolis 

Remo x Goiás

  • Data: Sábado, 22 de novembro
  • Horário: 15:00 
  • Local: Mangueirão, Belém 

O próximo compromisso do Remo será neste sábado (18), às 20h30, no estádio Baenão, contra o Athletic-MG. Um resultado positivo sobre o time visitante pode colocar o Leão dentro do G4 e mais perto de alcançar o sonho do acesso. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

remo

remo

cenários
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A

Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação

16.10.25 11h02

Futebol

Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B

Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4

16.10.25 9h49

FUTEBOL

Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão

Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão

15.10.25 20h10

ALTO ASTRAL

Pedro Castro celebra gol e assistência do xará Pedro Rocha: 'Depois te pago um vinho ou um jantar'

Volante marcou o segundo gol do Leão com um passe açucarado do amigo, que foi quem apresentou a coletiva bem humorada um dia após a vitória no clássico

15.10.25 19h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

vergonha

Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo!

No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio

14.10.25 22h06

SÉRIE A É LOGO ALI

Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG?

Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora!

14.10.25 20h43

Futebol

Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B

Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4

16.10.25 9h49

FUTEBOL

Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão

Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão

15.10.25 20h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda