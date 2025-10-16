Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação Pedro Garcia 16.10.25 11h02 Leão precisa alcançar um aproveitamento de aproximadamente %72,22 para alcançar a Primeira Divisão (Thiago Gomes / O Liberal) Após vencer quatro partidas seguidas, o sonho de voltar para a Série A continua mais vivo do que nunca para o Remo. O time azulino não participa da principal divisão do Campeonato Brasileiro há 31 anos e pode retornar em 2026, graças à boa campanha que vem fazendo nesta edição da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Contudo, ainda faltam seis rodadas para acabar a competição e o Leão precisa alcançar um aproveitamento de aproximadamente %72,22 para realizar esse objetivo. Segundo um levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Remo necessita de pelo menos mais quatro vitórias para alcançar os 64 pontos — pontuação teoricamente segura para classificação, conforme o departamento de matemática da UFMG — para subir para a Série A. VEJA MAIS Leão e a arrancada que não foi planejada Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 Atualmente, o Remo ocupa a sexta colocação com 51 pontos e precisa de mais 13 para alcançar os 64. Com isso, existem cinco caminhos que o Leão pode percorrer para alcançar o tão sonhado acesso. Confira: 4 vitórias/ 1 empate/ 1 derrota = 13 pontos conquistados 4 vitórias/ 2 empates/ 0 derrota = 14 pontos conquistados 5 vitórias/ 0 empate/ 1 derrota = 15 pontos conquistados 5 vitórias/ 1 empate/ 0 derrota = 16 pontos conquistados 6 vitórias/ 0 empate/ 0 derrota = 18 pontos conquistados Confira quais serão os próximos adversários do Leão na Série B Remo x Athletic-MG Data: sábado, 18 de outubro Horário: 20:30 Local: Baenão, Belém Cuiabá x Remo Data: sexta-feira, 24 de outubro Horário: 21:35 Local: Arena Pantanal, Cuiabá Remo x Chapecoense Data: domingo, 2 de novembro Horário: 18:30 Local: Mangueirão, Belém Novorizontino x Remo Data: sábado, 8 de novembro Horário: 16:00 (de Brasília) Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte Avaí x Remo Data: sexta-feira, 14 de novembro Horário: a definir Local: Ressacada, Florianópolis Remo x Goiás Data: Sábado, 22 de novembro Horário: 15:00 Local: Mangueirão, Belém O próximo compromisso do Remo será neste sábado (18), às 20h30, no estádio Baenão, contra o Athletic-MG. O próximo compromisso do Remo será neste sábado (18), às 20h30, no estádio Baenão, contra o Athletic-MG. Um resultado positivo sobre o time visitante pode colocar o Leão dentro do G4 e mais perto de alcançar o sonho do acesso. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. 