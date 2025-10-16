Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 O Liberal 16.10.25 9h49 Time azulino tem menos derrotas que o líder (Cristino Martins / O Liberal) O Remo vive o seu melhor momento no campeonato desde a primeira parte do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O time azulino está há quatro jogos sem perder e acumula quatro vitórias consecutivas. Além disso, ao fim da 32ª rodada, o Leão Azul, ao lado do Novorizontino-SP, é a equipe com menos derrotas na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em 32 jogos, o Remo só perdeu sete, assim como o time paulista. O número é menor do que o do líder Coritiba-PR, que tem oito. Atualmente, a equipe azulina é a sexta colocada, com 51 pontos. O clube está embalado pelo triunfo sobre o Paysandu, no clássico que ocorreu na última terça-feira (14), no Mangueirão. A vitória deixou o Leão Azul vivo na briga pelo acesso. Campanha O Remo tem, até o momento, 13 vitórias, 12 empates e sete derrotas. Cerca de 57% dos reveses que a equipe teve no campeonato foram sob o comando do português António Oliveira. O técnico dirigiu o Leão por 14 jogos, venceu quatro, perdeu outros quatro e empatou seis. VEJA MAIS Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão Pedro Castro celebra gol e assistência do xará Pedro Rocha: 'Depois te pago um vinho ou um jantar' Volante marcou o segundo gol do Leão com um passe açucarado do amigo, que foi quem apresentou a coletiva bem humorada um dia após a vitória no clássico Remo reduz preços e inicia venda de ingressos para jogo com Athletic-MG Bilhetes para a partida contra o clube mineiro estão disponíveis em todas as lojas do clube e também pelo site O treinador Daniel Paulista amargou apenas uma derrota, e as outras duas ocorreram quando o clube estava sem técnico. Agora, com Guto Ferreira, o time azulino ainda não sabe o que é perder. São quatro vitórias em quatro jogos sob o comando do treinador - esta, inclusive, é a primeira vez que o clube engata uma sequência como essa no campeonato. Com um ponto de diferença para o Goiás-GO, quarto colocado da tabela, o Remo vai encarar o Athletic-MG na próxima rodada. A partida será no estádio Baenão, no próximo sábado (20). O duelo promete casa cheia, já que a torcida azulina está empolgada com a fase da equipe. Se vencer, o Leão Azul pode retornar ao G-4 - algo que não ocorre desde a nona rodada. No momento, a equipe azulina precisa de mais 13 pontos para chegar a 64 - pontuação que subiu o Ceará-CE em 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 ALTO ASTRAL Pedro Castro celebra gol e assistência do xará Pedro Rocha: 'Depois te pago um vinho ou um jantar' Volante marcou o segundo gol do Leão com um passe açucarado do amigo, que foi quem apresentou a coletiva bem humorada um dia após a vitória no clássico 15.10.25 19h33 FUTEBOL Remo reduz preços e inicia venda de ingressos para jogo com Athletic-MG Bilhetes para a partida contra o clube mineiro estão disponíveis em todas as lojas do clube e também pelo site 15.10.25 16h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira 16.10.25 7h00