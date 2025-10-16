Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B

O Remo vive o seu melhor momento no campeonato desde a primeira parte do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O time azulino está há quatro jogos sem perder e acumula quatro vitórias consecutivas. Além disso, ao fim da 32ª rodada, o Leão Azul, ao lado do Novorizontino-SP, é a equipe com menos derrotas na competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em 32 jogos, o Remo só perdeu sete, assim como o time paulista. O número é menor do que o do líder Coritiba-PR, que tem oito. Atualmente, a equipe azulina é a sexta colocada, com 51 pontos. O clube está embalado pelo triunfo sobre o Paysandu, no clássico que ocorreu na última terça-feira (14), no Mangueirão. A vitória deixou o Leão Azul vivo na briga pelo acesso.

Campanha

O Remo tem, até o momento, 13 vitórias, 12 empates e sete derrotas. Cerca de 57% dos reveses que a equipe teve no campeonato foram sob o comando do português António Oliveira. O técnico dirigiu o Leão por 14 jogos, venceu quatro, perdeu outros quatro e empatou seis.

VEJA MAIS

O treinador Daniel Paulista amargou apenas uma derrota, e as outras duas ocorreram quando o clube estava sem técnico.

Agora, com Guto Ferreira, o time azulino ainda não sabe o que é perder. São quatro vitórias em quatro jogos sob o comando do treinador - esta, inclusive, é a primeira vez que o clube engata uma sequência como essa no campeonato.

Com um ponto de diferença para o Goiás-GO, quarto colocado da tabela, o Remo vai encarar o Athletic-MG na próxima rodada. A partida será no estádio Baenão, no próximo sábado (20). O duelo promete casa cheia, já que a torcida azulina está empolgada com a fase da equipe.

Se vencer, o Leão Azul pode retornar ao G-4 - algo que não ocorre desde a nona rodada. No momento, a equipe azulina precisa de mais 13 pontos para chegar a 64 - pontuação que subiu o Ceará-CE em 2024.