Pedro Castro celebra gol e assistência do xará Pedro Rocha: 'Depois te pago um vinho ou um jantar' Volante marcou o segundo gol do Leão com um passe açucarado do amigo, que foi quem apresentou a coletiva bem humorada um dia após a vitória no clássico Igor Wilson 15.10.25 19h33 Volante marcou o segundo gol do Leão e seu primeiro gol pelo Leão (Wagner Santana/O Liberal) Um dia depois da vitória no clássico Re-Pa, o clima no Baenão foi de leveza e confiança. Com quatro vitórias seguidas e vivendo seu melhor momento na Série B, o Remo se reapresentou nesta quarta-feira (15) já de olho no Athletic-MG, adversário do próximo sábado (18), às 20h30, no Baenão. O entrevistado do dia foi o volante Pedro Castro, autor do segundo gol no clássico, o seu primeiro com a camisa do Leão. Quem abriu a coletiva em clima de brincadeira foi o artilheiro Pedro Rocha — xará e autor da assistência para o gol de Castro. Pedro Rocha pediu para o amigo comentar o gol e a assistência no clássico de ontem. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “É um prazer falar com você Pedro Rocha, agora fazendo parte da Remo TV. Estou muito feliz pelo gol, era um gol que eu estava esperando há muito tempo, e com gosto especial, podendo marcar num clássico, era um sonho e eu estou muito feliz por isso”, disse. Com bom humor, ele completou: “Agradecer meu xará pela assistência, ele queria muito ouvir isso, então obrigado Pedro Rocha, depois te pago um vinho ou um jantar”, disse, arrancando risos dos presentes. VEJA MAIS Remo reduz preços e inicia venda de ingressos para jogo com Athletic-MG Bilhetes para a partida contra o clube mineiro estão disponíveis em todas as lojas do clube e também pelo site Perfil da Série B 'conta' até 33 e relembra tabu histórico do Remo contra o Paysandu Equipe azulino venceu o Papão na última terça-feira (14), no Mangueirão, pela Série B Liberdade para os volantes Na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu, os dois primeiros gols foram marcados por volantes — Caio Vinícius e Pedro Castro —, algo que mostra uma nova característica da equipe sob o comando de Guto Ferreira. “O Guto sempre comenta sobre o volante ser esse elemento surpresa, mas com responsabilidade. O Caio está fazendo isso muito bem, o Nathan também. Ele dá essa liberdade e ontem ele ficou muito feliz, porque os dois volantes fizeram gol do jeito que ele pede, entrando na área, mas mantendo o equilíbrio”, explicou. Confiança para a reta final Com a vitória no clássico, o Remo consolidou sua reação e está a um ponto do G4. Para Pedro Castro, o resultado aumenta a confiança para a reta decisiva da competição. “A vitória veio num momento bom que estamos vivendo na competição, uma reta final, e isso dá muita coragem pro time encarar os próximos desafios”, afirmou. VEJA MAIS Vitória no campo e nas arquibancadas: Remo bate Paysandu e leva mais público ao Mangueirão Clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada da Série B, registrou um público total de 41.991 pessoas na última terça (14) Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar Próximo compromisso no Baenão O Remo agora se prepara para enfrentar o Athletic-MG em casa. O volante destacou a importância de jogar no Baenão, com a força da torcida azulina. “A vantagem é o fato da gente treinar aqui todo dia, mas quando o juiz apita fica totalmente diferente, a atmosfera é diferente. A equipe do Athletic é uma grande equipe, por mais que esteja numa situação diferente da nossa, quando enfrentamos eles lá, foi um jogo muito difícil. A importância da torcida também, que fica mais perto, faz pressão, vai ser importante jogar aqui, espero que a torcida encha mais uma vez pra nos apoiar.” Contas pelo acesso Mesmo próximo do G4, o elenco evita se precipitar. A ideia é pensar jogo a jogo. “A gente tá pensando jogo a jogo, não pode ser diferente. A gente não pode pensar no último jogo sendo que tem o Athletic por vir ainda, e a gente ainda está fora do G4. Estamos há um ponto, perto, mas infelizmente ainda estamos fora, então temos que fazer nossa parte para coisas boas acontecerem", disse. "Nós temos confrontos diretos com equipes que estão no G4 e acima de nós, então é fazer nossa parte, dar nosso máximo e continuar sonhando. Enquanto tiver chances matemáticas temos que continuar lutando." O bom momento do time sob o comando de Guto Ferreira alimenta a confiança no Baenão. "A equipe está vivendo um grande momento e acho que isso é parte do trabalho que a gente vem desenvolvendo desde a chegada do Guto. Nosso objetivo é o acesso, não tem como negar isso. Estamos muito próximos. Além do sonho dos jogadores, os torcedores sonham bastante com isso, então é entregar tudo pra eles dentro de campo." 