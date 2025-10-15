Remo reduz preços e inicia venda de ingressos para jogo com Athletic-MG Bilhetes para a partida contra o clube mineiro estão disponíveis em todas as lojas do clube e também pelo site Fábio Will 15.10.25 16h57 Torcida do Remo promete uma grande festa no Baenão (Wagner Santana / O Liberal) Após a vitória no clássico diante do Paysandu, o Remo iniciou, nesta quarta-feira (15), as vendas de ingressos para o jogo contra o Athletic-MG, marcado para o próximo sábado (18), às 20h30, no Baenão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Diferente do que ocorreu na partida contra o Athletico-PR, quando o preço do ingresso era de R$ 120, a diretoria azulina reduziu o valor do bilhete. O torcedor remista pagará R$ 80 para ter acesso ao Estádio Evandro Almeida, o Baenão — uma diferença de R$ 40 em relação ao último jogo. VEJA MAIS Perfil da Série B 'conta' até 33 e relembra tabu histórico do Remo contra o Paysandu Equipe azulino venceu o Papão na última terça-feira (14), no Mangueirão, pela Série B Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos Remo tira onda com o Paysandu e posta lanterna iluminando a Curuzu: 'cada um tem a lua que merece' Leão Azul venceu o clássico Re-Pa e afundou o Paysandu na lanterna da Série B Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. O torcedor azulino que quiser comodidade e evitar filas pode adquirir o bilhete também pelo site www.ingressosa.com A expectativa é de casa cheia para o confronto diante do time mineiro. O Remo engatou quatro vitórias consecutivas sob o comando do técnico Guto Ferreira, que chegou e “arrumou a casa azulina”. O Leão segue vivo na briga pelo acesso à Série A e ocupa atualmente a 6ª posição, com 51 pontos, a apenas um ponto do Goiás-GO, 4º colocado e primeiro clube dentro da zona de classificação para a elite do futebol nacional. Remo x Athletic-MG se enfrentam no próximo sábado (18), às 20h30, no Baenão, em Belém. As equipes vivem situações distintas na Série B: o Leão Azul luta pelo acesso à Série A, enquanto o clube mineiro tenta se afastar da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo remo x athletic série b 2025 série b baenão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo reduz preços e inicia venda de ingressos para jogo com Athletic-MG Bilhetes para a partida contra o clube mineiro estão disponíveis em todas as lojas do clube e também pelo site 15.10.25 16h57 Provacação? Perfil da Série B 'conta' até 33 e relembra tabu histórico do Remo contra o Paysandu Equipe azulino venceu o Papão na última terça-feira (14), no Mangueirão, pela Série B 15.10.25 12h38 Futebol Com triunfo sobre o Paysandu, Remo tem a maior sequência atual de vitórias na Série B Time azulino está invicto há quatro partidas e ainda briga pelo acesso 15.10.25 11h16 Futebol UFMG: Remo vence o Paysandu e chances de acesso dobram após 32ª rodada da Série B Próximo desafio do Leão é neste sábado (18), contra o Athletic-MG, no estádio Baenão, em Belém 15.10.25 10h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09