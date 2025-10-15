Remo reduz preços e inicia venda de ingressos para jogo com Athletic-MG

Após a vitória no clássico diante do Paysandu, o Remo iniciou, nesta quarta-feira (15), as vendas de ingressos para o jogo contra o Athletic-MG, marcado para o próximo sábado (18), às 20h30, no Baenão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Diferente do que ocorreu na partida contra o Athletico-PR, quando o preço do ingresso era de R$ 120, a diretoria azulina reduziu o valor do bilhete. O torcedor remista pagará R$ 80 para ter acesso ao Estádio Evandro Almeida, o Baenão — uma diferença de R$ 40 em relação ao último jogo.

VEJA MAIS

Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. O torcedor azulino que quiser comodidade e evitar filas pode adquirir o bilhete também pelo site www.ingressosa.com

A expectativa é de casa cheia para o confronto diante do time mineiro. O Remo engatou quatro vitórias consecutivas sob o comando do técnico Guto Ferreira, que chegou e “arrumou a casa azulina”. O Leão segue vivo na briga pelo acesso à Série A e ocupa atualmente a 6ª posição, com 51 pontos, a apenas um ponto do Goiás-GO, 4º colocado e primeiro clube dentro da zona de classificação para a elite do futebol nacional.

Remo x Athletic-MG se enfrentam no próximo sábado (18), às 20h30, no Baenão, em Belém. As equipes vivem situações distintas na Série B: o Leão Azul luta pelo acesso à Série A, enquanto o clube mineiro tenta se afastar da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.