Perfil da Série B 'conta' até 33 e relembra tabu histórico do Remo contra o Paysandu Equipe azulino venceu o Papão na última terça-feira (14), no Mangueirão, pela Série B O Liberal 15.10.25 12h38 Diego Hernández usa a camisa 33 e marcou o gol da vitória azulina (Wagner Santana / O LIberal) O número 33 é muito simbólico e histórico para o futebol paraense, especialmente para os torcedores azulinos. A numeração representa a quantidade de jogos que o Remo ficou sem perder para o Paysandu na década de 1990. Após o Re-Pa da última terça-feira (14), o perfil oficial da Série B relembrou o feito do Leão Azul e "contou" até 33. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A lembrança se deu também porque o "herói" da partida para o Remo foi o uruguaio Diego Hernández, que usa a camisa 33. O atacante marcou, de falta, o terceiro gol do Leão Azul, que selou a vitória por 3 a 2 sobre o rival bicolor. A hegemonia do Remo durou exatos quatro anos, seis meses e 24 dias, sendo quebrada apenas em 1997. No Mangueirão, Remo e Paysandu se enfrentaram, e os bicolores venceram por 2 a 0. VEJA MAIS Com triunfo sobre o Paysandu, Remo tem a maior sequência atual de vitórias na Série B Time azulino está invicto há quatro partidas e ainda briga pelo acesso Ídolo do Remo, Eduardo Ramos comemora vitória do time sobre o Paysandu: 'Tem que respeitar' Ex-meia conquistou dois acesso com o Leão Azul Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu Tabu dos 33 Considerado o maior tabu da história dos clássicos, a sequência do Remo sobre o Paysandu começou no dia 7 de junho de 1993, no Torneio Pará-Ceará. Na ocasião, as equipes empataram por 0 a 0. Depois disso, o Leão Azul conquistou 21 vitórias e mais 11 empates ao longo de quatro anos e seis meses, totalizando 33 jogos sem perder para o maior rival. O tabu foi quebrado no dia 7 de junho de 1997, com uma vitória do Paysandu por 2 a 0. Hoje, o número se tornou "místico" e muito importante para o Remo. A camisa 33 é reservada a jogadores em quem o time acredita que podem se destacar e ser goleadores. Ela foi vestida pela primeira vez pelo ídolo do clube, Eduardo Ramos. Neste ano, o número passou por Felipe Vizeu, que não rendeu o esperado, perdeu a camisa e deixou a equipe no meio da temporada. Agora, o uruguaio Diego Hernández é o dono da camisa 33 e tem correspondido às expectativas.