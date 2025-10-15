Ídolo do Remo, Eduardo Ramos comemora vitória do time sobre o Paysandu: 'Tem que respeitar'

A vitória do Remo sobre o Paysandu manteve vivo o sonho do acesso à elite do futebol brasileiro. A equipe azulina venceu o clássico Re-Pa na noite da última terça-feira (14), no Mangueirão. Além da torcida presente no estádio, o ex-jogador e ídolo do Leão Azul, Eduardo Ramos, também comemorou o triunfo.

Por meio das redes sociais, o ex-meia compartilhou uma foto assistindo à partida nos stories do Instagram e escreveu: "Tem que respeitar".

Conforme a localização compartilhada pelo ex-azulino, Eduardo viu o triunfo por 3 a 2 do Remo em Danbury, cidade localizada em Connecticut, no Condado de Fairfield, nos Estados Unidos.

Eduardo Ramos se tornou um ídolo no clube azulino, mesmo tendo passagem pelo Paysandu. O jogador esteve presente em dois momentos em que o Leão Azul conseguiu subir de divisão. O primeiro acesso ocorreu em 2015, quando o Remo saiu da Série D ao vencer o Operário-PR, em Belém, no Mangueirão, pelo placar de 3 a 1, com direito a gol do ex-meia.

O segundo aconteceu na temporada de 2020, que terminou em 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Na ocasião, o Leão Azul deixou a Série C e subiu para a Segundona, tendo como um dos destaques o camisa 10. Eduardo encerrou a carreira justamente na final da Terceirona daquele ano e ficou marcado na história do time azulino.

Agora, o ex-jogador acompanha de fora a campanha do Leão Azul na Série B de 2025. Com a vitória, o sonho do acesso segue vivo para o clube. Atualmente, o time azulino é o sexto colocado, com 51 pontos. Na próxima rodada, o Remo vai encarar o Athletic-MG em casa. A partida será no estádio Baenão, no sábado (20).