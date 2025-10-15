Ídolo do Remo, Eduardo Ramos comemora vitória do time sobre o Paysandu: 'Tem que respeitar' Ex-meia conquistou dois acesso com o Leão Azul O Liberal 15.10.25 10h15 Ex-jogador celebrou triunfo azulino (Reprodução / Instagram / Arquivo O Liberal) A vitória do Remo sobre o Paysandu manteve vivo o sonho do acesso à elite do futebol brasileiro. A equipe azulina venceu o clássico Re-Pa na noite da última terça-feira (14), no Mangueirão. Além da torcida presente no estádio, o ex-jogador e ídolo do Leão Azul, Eduardo Ramos, também comemorou o triunfo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Por meio das redes sociais, o ex-meia compartilhou uma foto assistindo à partida nos stories do Instagram e escreveu: "Tem que respeitar". Conforme a localização compartilhada pelo ex-azulino, Eduardo viu o triunfo por 3 a 2 do Remo em Danbury, cidade localizada em Connecticut, no Condado de Fairfield, nos Estados Unidos. VEJA MAIS Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu Eduardo Ramos se tornou um ídolo no clube azulino, mesmo tendo passagem pelo Paysandu. O jogador esteve presente em dois momentos em que o Leão Azul conseguiu subir de divisão. O primeiro acesso ocorreu em 2015, quando o Remo saiu da Série D ao vencer o Operário-PR, em Belém, no Mangueirão, pelo placar de 3 a 1, com direito a gol do ex-meia. O segundo aconteceu na temporada de 2020, que terminou em 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Na ocasião, o Leão Azul deixou a Série C e subiu para a Segundona, tendo como um dos destaques o camisa 10. Eduardo encerrou a carreira justamente na final da Terceirona daquele ano e ficou marcado na história do time azulino. Agora, o ex-jogador acompanha de fora a campanha do Leão Azul na Série B de 2025. Com a vitória, o sonho do acesso segue vivo para o clube. Atualmente, o time azulino é o sexto colocado, com 51 pontos. Na próxima rodada, o Remo vai encarar o Athletic-MG em casa. A partida será no estádio Baenão, no sábado (20). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Ídolo do Remo, Eduardo Ramos comemora vitória do time sobre o Paysandu: 'Tem que respeitar' Ex-meia conquistou dois acesso com o Leão Azul 15.10.25 10h15 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09 FUTEBOL Remo tira onda com o Paysandu e posta lanterna iluminando a Curuzu: 'cada um tem a lua que merece' Leão Azul venceu o clássico Re-Pa e afundou o Paysandu na lanterna da Série B 14.10.25 22h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09