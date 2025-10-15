Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço'

O ex-goleiro da Seleção Brasileira e do Flamengo, Júlio César, veio a Belém para acompanhar o Re-Pa, disputado na última terça-feira (14), no estádio Mangueirão. O ex-jogador viu de perto o triunfo do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu. Após a partida, o ex-atleta falou sobre o jogo e como foi vivenciar o clássico.

"Jogaço!", disse Júlio César em vídeo divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF) no Instagram. "Remo e Paysandu, clássico que eu tive a primeira oportunidade de vivenciar nas arquibancadas, o famoso Re-Pa, e foi muito bacana. Eu acho que o jogo transmitiu muitas emoções, principalmente com o gol no final. Por isso que o futebol é tão apaixonante", completou o ex-Flamengo.

De fato, Júlio César pôde acompanhar um duelo emocionante entre as duas principais equipes do futebol paraense. O Remo saiu na frente com dois gols - o primeiro de Caio Vinícius e o segundo de Pedro Castro -, mas logo em seguida tomou o empate, com gols marcados por Garcez e Wendell. Assim, a vitória azulina ficou para os minutos finais do jogo, quando Diego Hernández marcou de falta para o Leão Azul.

Além das ações dentro de campo, o ex-goleiro brasileiro também presenciou a festa das torcidas nas arquibancadas, que teve mosaicos e homenagens.

Júlio César veio para Belém a convite do executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que é ex-vice-presidente do time rubro-negro. Na segunda-feira (13), o ex-jogador acompanhou um treino da equipe azulina e conversou com jogadores e comissão técnica.

Considerado um ídolo no Flamengo, Júlio César também se destacou na Seleção Brasileira. Como goleiro, disputou duas Copas do Mundo e foi campeão da Copa América de 2004, além das Copas das Confederações de 2009 e 2013. Fora do país, também se tornou ídolo na Internazionale de Milão, onde atuou entre 2005 e 2012.