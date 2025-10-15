UFMG: chance de rebaixamento do Paysandu na Série B passa de 99% após derrota para o Remo Com o resultado, time bicolor extingue chance de chegar à pontuação mágica de 45 pontos, considerada segura contra a queda. Pedro Garcia 15.10.25 11h15 O Paysandu perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o time foi derrotado por 3 a 2 para o maior rival, o Remo, e está praticamente rebaixado para a Série C de 2026. A partida, válida pela 32ª rodada, terminou com o bicolor na última colocação, com 26 pontos, a 11 da Ferroviaria SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com esse resultado, as projeções de rebaixamento do Lobo aumentaram ainda mais. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Paysandu tinha 98,8% de chances de rebaixamento ao final da 31ª rodada, mas, após perder para o rival, as projeções saltaram para 99,61%. VEJA MAIS UFMG: Remo vence o Paysandu e chances de acesso dobram após 32ª rodada da Série B Próximo desafio do Leão é neste sábado (18), contra o Athletic-MG, no estádio Baenão, em Belém Com derrota para o Remo, Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar Clube bicolor é o lanterna na Série B e está cada vez mais próximo do rebaixamento As chances de acesso do time bicolor são nulas desde a 26ª rodada da competição. A última vitória do Paysandu na competição aconteceu há três partidas, quando venceu o Criciúma-SC por 4 a 2 fora de casa. Desde então, foram um empate e duas derrotas. Esse último resultado extinguiu as chances do Paysandu alcançar o número mágico de 45 pontos — que teoricamente salva do rebaixamento — e, agora, com seis jogos restantes, o Papão teria que ganhar todos para chegar aos 44. De acordo com outra frente de pesquisa da universidade mineira, a probabilidade por pontuação, esses 44 pontos equivalem a 11,530% de chances de cair para a terceirona. O próximo compromisso do Paysandu será contra a Ferroviária-SP, na segunda-feira (20), às 19h30, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara. Depois do time paulista, o Paysandu enfrenta o Avaí, Atlético-GO, Coritiba, Amazonas e Athletic. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu ufmg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol UFMG: chance de rebaixamento do Paysandu na Série B passa de 99% após derrota para o Remo Com o resultado, time bicolor extingue chance de chegar à pontuação mágica de 45 pontos, considerada segura contra a queda. 15.10.25 11h15 Futebol Com derrota para o Remo, Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar Clube bicolor é o lanterna na Série B e está cada vez mais próximo do rebaixamento 15.10.25 8h54 CLÁSSICO Márcio chora após derrota no Re-Pa: ‘Tivemos a bola da vitória e deixamos escapar’ O técnico não conteve as lágrimas ao relembrar o lance que poderia ter mudado o destino do clássico 14.10.25 23h36 FUTEBOL Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando' Carlos Frotini chegou ao Paysandu com a Série B em andamento e teve dificuldade de fazer contratações para a equipe 14.10.25 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43