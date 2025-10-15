Com derrota para o Remo, Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar Clube bicolor é o lanterna na Série B e está cada vez mais próximo do rebaixamento O Liberal 15.10.25 8h54 Time bicolor terá que ter reação milagrosa (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu perdeu para o Remo na noite da última terça-feira (14), no Mangueirão. O duelo era válido pela 32ª rodada da Série B e de extrema importância para o clube, que luta para não ser rebaixado. Para a tristeza do torcedor, com a derrota, o time bicolor viu a distância para deixar o Z-4 subir para 11 pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Até a rodada passada, a diferença entre o 16º e o 20º era de 10 pontos. Mas a Ferroviária-SP, primeira equipe fora do Z-4, empatou com o CRB-AL por 2 a 2 e somou mais um ponto, chegando a 37 - a mesma pontuação do Athletic-MG, 15º na tabela, que também empatou com o Goiás-GO por 1 a 1. Com a derrota para o Leão Azul, o Paysandu ficou mais uma rodada sem pontuar e segue com 26 pontos, amargando a lanterna. Assim, a situação bicolor ficou ainda mais delicada. Restam apenas seis rodadas para o final do campeonato, e o Papão precisará de um milagre: ganhar todas as partidas para lutar até o fim contra o rebaixamento. VEJA MAIS Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. Márcio chora após derrota no Re-Pa: ‘Tivemos a bola da vitória e deixamos escapar’ O técnico não conteve as lágrimas ao relembrar o lance que poderia ter mudado o destino do clássico Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando' Carlos Frotini chegou ao Paysandu com a Série B em andamento e teve dificuldade de fazer contratações para a equipe Para se ter uma noção de como a missão do Bicola é complicada, o Amazonas-AM, vice-lanterna, tem cinco a mais que o clube bicolor. Ou seja, mesmo vencendo as próximas duas partidas, a equipe ainda teria que torcer para que o rival perdesse, para poder deixar a última posição. O Botafogo-SP, 18º na classificação, tem 32 pontos, e o Volta Redonda-RJ, que ocupa a 17ª colocação, tem 34. Nesse sentido, além de vencer, o Papão terá que contar com os tropeços dos adversários. Conforme dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento do clube bicolor ultrapassam os 99%. O próximo compromisso do Paysandu será fora de casa, contra a própria Ferroviária-SP. A partida será na segunda-feira (20), na Arena Fonte Luminosa, às 19h. Até o final da Série B, o Bicola terá pela frente Avaí-SC, Atlético-GO, Coritiba-PR, Amazonas-AM e Athletico-PR. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com derrota para o Remo, Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar Clube bicolor é o lanterna na Série B e está cada vez mais próximo do rebaixamento 15.10.25 8h54 CLÁSSICO Márcio chora após derrota no Re-Pa: ‘Tivemos a bola da vitória e deixamos escapar’ O técnico não conteve as lágrimas ao relembrar o lance que poderia ter mudado o destino do clássico 14.10.25 23h36 FUTEBOL Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando' Carlos Frotini chegou ao Paysandu com a Série B em andamento e teve dificuldade de fazer contratações para a equipe 14.10.25 21h13 TÁ CHEGANDO A HORA Após perder para o Remo, Paysandu pode ser rebaixado na próxima rodada, a 33ª da Série B? A agonia da torcida bicolor parece estar próxima do fim e a confirmação do rebaixamento pode ocorrer em breve. 14.10.25 20h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09