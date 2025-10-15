Capa Jornal Amazônia
Com derrota para o Remo, Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar

Clube bicolor é o lanterna na Série B e está cada vez mais próximo do rebaixamento

Time bicolor terá que ter reação milagrosa (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu perdeu para o Remo na noite da última terça-feira (14), no Mangueirão. O duelo era válido pela 32ª rodada da Série B e de extrema importância para o clube, que luta para não ser rebaixado. Para a tristeza do torcedor, com a derrota, o time bicolor viu a distância para deixar o Z-4 subir para 11 pontos.

Até a rodada passada, a diferença entre o 16º e o 20º era de 10 pontos. Mas a Ferroviária-SP, primeira equipe fora do Z-4, empatou com o CRB-AL por 2 a 2 e somou mais um ponto, chegando a 37 - a mesma pontuação do Athletic-MG, 15º na tabela, que também empatou com o Goiás-GO por 1 a 1.

Com a derrota para o Leão Azul, o Paysandu ficou mais uma rodada sem pontuar e segue com 26 pontos, amargando a lanterna. Assim, a situação bicolor ficou ainda mais delicada. Restam apenas seis rodadas para o final do campeonato, e o Papão precisará de um milagre: ganhar todas as partidas para lutar até o fim contra o rebaixamento.

Para se ter uma noção de como a missão do Bicola é complicada, o Amazonas-AM, vice-lanterna, tem cinco a mais que o clube bicolor. Ou seja, mesmo vencendo as próximas duas partidas, a equipe ainda teria que torcer para que o rival perdesse, para poder deixar a última posição.

O Botafogo-SP, 18º na classificação, tem 32 pontos, e o Volta Redonda-RJ, que ocupa a 17ª colocação, tem 34. Nesse sentido, além de vencer, o Papão terá que contar com os tropeços dos adversários.

Conforme dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento do clube bicolor ultrapassam os 99%.

O próximo compromisso do Paysandu será fora de casa, contra a própria Ferroviária-SP. A partida será na segunda-feira (20), na Arena Fonte Luminosa, às 19h.

Até o final da Série B, o Bicola terá pela frente Avaí-SC, Atlético-GO, Coritiba-PR, Amazonas-AM e Athletico-PR.

