Márcio chora após derrota no Re-Pa: ‘Tivemos a bola da vitória e deixamos escapar’ O técnico não conteve as lágrimas ao relembrar o lance que poderia ter mudado o destino do clássico Igor Wilson 14.10.25 23h36 O técnico Márcio Fernandes deixou o Mangueirão visivelmente emocionado após a derrota do Paysandu por 3 a 2 para o Remo, na noite desta terça-feira (14), em um dos clássicos mais eletrizantes dos últimos anos. Em coletiva, ele reconheceu o bom desempenho do time no segundo tempo, lamentou a chance desperdiçada por Carlos Eduardo quando o jogo estava empatado e afirmou que a luta contra o rebaixamento continua até o fim. VEJA MAIS Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão. Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. “Eu acho que fizemos um bom jogo, tivemos números melhores que o Remo, mas não fomos letais, não conseguimos transformar as chances em gol. Depois que empatamos, tivemos a bola do jogo, o jogador entrou sozinho, mas não finalizou. Talvez, se tivesse finalizado, a gente estava falando de vitória hoje”, disse Márcio. Emoção após o apito final O técnico não conteve as lágrimas ao relembrar o lance que poderia ter mudado o destino do clássico. “Está no sangue. A partir do momento que tivemos o empate, a projeção era de uma vitória. Quando acontece aquilo, não tem como. São coisas que vêm de dentro da gente. É bom a gente ter sentimentos”, afirmou, com a voz embargada. Reação e ajustes no intervalo O Paysandu foi dominado no primeiro tempo, mas voltou completamente diferente para a segunda etapa. “No primeiro tempo não conseguimos colocar em prática o que tínhamos planejado. Ajustamos no intervalo e, com nosso meio-campo em melhor posicionamento, começamos a mandar no jogo. Os gols em sequência deram confiança para o time jogar, os jogadores começaram a fazer o que sabem”, avaliou. Mesmo assim, a equipe voltou a sofrer com um velho problema: gols no fim. “Tomamos muitos gols no final, isso abala, ainda mais na situação que a gente está”, desabafou. Garcez no sacrifício e Rossi fora Garcez, autor de um dos gols bicolores, atuou no limite. “Garcez foi até onde deu, já estava com uma contusão e ficou em tratamento até próximo do jogo pra que a gente tivesse ele em campo. É um jogador diferente, hoje ele mostrou isso”, explicou. Sobre a ausência de Rossi, uma das principais peças do elenco, da lista de relacionados, Márcio foi direto: foi uma opção técnica. “O Rossi foi opção nossa. Como já optamos por não levar alguns jogadores, ele faz parte do plantel e, como opção pra esse jogo, não levei. Isso não quer dizer que nos próximos ele não possa ir”, disse. Luta contra o rebaixamento Mesmo com a derrota e a situação delicada na tabela, Márcio garantiu que o Paysandu vai lutar até o fim. “Enquanto nós temos chances, nós temos que lutar até o final. Futebol é uma coisa que, quanto mais você acha que 4 mais 4 vai dar 8, às vezes não dá. Temos que trabalhar e projetar as vitórias, nada é impossível.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU CLÁSSICO Márcio chora após derrota no Re-Pa: ‘Tivemos a bola da vitória e deixamos escapar’ O técnico não conteve as lágrimas ao relembrar o lance que poderia ter mudado o destino do clássico 14.10.25 23h36 FUTEBOL Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando' Carlos Frotini chegou ao Paysandu com a Série B em andamento e teve dificuldade de fazer contratações para a equipe 14.10.25 21h13 TÁ CHEGANDO A HORA Após perder para o Remo, Paysandu pode ser rebaixado na próxima rodada, a 33ª da Série B? A agonia da torcida bicolor parece estar próxima do fim e a confirmação do rebaixamento pode ocorrer em breve. 14.10.25 20h06 FUTEBOL Preparador de goleiros do Paysandu chora ao lembrar mensagem da filha após expulsão Austrália falou sobre a simulação que fez no jogo contra o Criciúma-SC, em que foi retirado de campo por policiais 14.10.25 19h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09 Futebol Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos 14.10.25 19h48