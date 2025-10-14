Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando' Carlos Frotini chegou ao Paysandu com a Série B em andamento e teve dificuldade de fazer contratações para a equipe Fábio Will 14.10.25 21h13 Frontini comentou sobre a situação do clube na Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu é o lanterna da Série B e o planejamento do clube segue mantido, mas a situação é complicada. Em entrevista antes do Re-Pa à Rádio Liberal +, o executivo de futebol bicolor, Carlos Frontini, falou do momento em que o Papão vive e afirmou que confia o saldo não é legal, mas que confia nos atletas em Nossa Senhora para reverter a situação. “Fui muito bem recebido [no Paysandu], em um ano muito difícil, principalmente no primeiro semestre, temos que reconhecer isso, onde estamos lutando com todas as forças e às vezes os resultados não vem acontecendo e precisamos ser claros também. Temos que olhar pra frente e continuar lutando, é isso que a nossa camisa pede”, disse. Saldo Carlos Frotini comentou sobre período de janela de transferência, mas foi claro que essa situação não é uma desculpa, porém reafirmou o compromisso com o clube. “Não gosto de falar nesse assunto, pois parece que sempre estamos arrumando desculpas. Mas se formos realistas hoje, enquanto todo mundo trabalhou com 70 dias de janela [de transferência], nós trabalhamos com 15, 16. Então assim, será que foi uma briga justa? No futebol não tem isso, o que importa é o resultado final”, comentou. O executivo bicolor afirmou que o clube teve que se reinventar na competição, com a s dificuldades de contratação. Para Frontini o saldo não é legal e que a camisa do Paysandu pede empenho até o final. “Tivemos que se reinventar, se for ter um balanço positivo ou negativo, é logico que é negativo, só olhar a nossa posição na tabela. Como é que vou contar uma história aqui, mas temos que continuar trabalhando duro, algumas pessoas reconhecem, outros não, pois ficam chateados pelo momento, enfim... é continuar acreditando nos atletas, em Deus e em Nossa Senhora de Nazaré e acredito que possa ter uma história muito boa”, disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu frontini Série B COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando' Carlos Frotini chegou ao Paysandu com a Série B em andamento e teve dificuldade de fazer contratações para a equipe 14.10.25 21h13 TÁ CHEGANDO A HORA Após perder para o Remo, Paysandu pode ser rebaixado na próxima rodada, a 33ª da Série B? A agonia da torcida bicolor parece estar próxima do fim e a confirmação do rebaixamento pode ocorrer em breve. 14.10.25 20h06 FUTEBOL Preparador de goleiros do Paysandu chora ao lembrar mensagem da filha após expulsão Austrália falou sobre a simulação que fez no jogo contra o Criciúma-SC, em que foi retirado de campo por policiais 14.10.25 19h02 Futebol Márcio Fernandes tenta melhorar retrospecto em Re-Pas e evitar desastre do Paysandu na Série B Técnico do Paysandu está na sua terceira passagem pelo clube e também já comandou o Remo 13.10.25 20h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 DEU LEÃO Remo confirma favoritismo e vence o Paysandu em clássico emocionante Leão abriu dois a zero e vitória parecia encaminhada, mas Papão reagiu de forma impressionante, empatou e teve diversas chances de virar o jogo. Diego Hernandez, no apagar das luzes, deu a vitória para o Leão. 14.10.25 21h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 Futebol Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos 14.10.25 19h48