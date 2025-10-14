Executivo do Paysandu fala sobre momento do clube e diz: 'é continuar lutando'

O Paysandu é o lanterna da Série B e o planejamento do clube segue mantido, mas a situação é complicada. Em entrevista antes do Re-Pa à Rádio Liberal +, o executivo de futebol bicolor, Carlos Frontini, falou do momento em que o Papão vive e afirmou que confia o saldo não é legal, mas que confia nos atletas em Nossa Senhora para reverter a situação.

“Fui muito bem recebido [no Paysandu], em um ano muito difícil, principalmente no primeiro semestre, temos que reconhecer isso, onde estamos lutando com todas as forças e às vezes os resultados não vem acontecendo e precisamos ser claros também. Temos que olhar pra frente e continuar lutando, é isso que a nossa camisa pede”, disse.

Saldo

Carlos Frotini comentou sobre período de janela de transferência, mas foi claro que essa situação não é uma desculpa, porém reafirmou o compromisso com o clube.

“Não gosto de falar nesse assunto, pois parece que sempre estamos arrumando desculpas. Mas se formos realistas hoje, enquanto todo mundo trabalhou com 70 dias de janela [de transferência], nós trabalhamos com 15, 16. Então assim, será que foi uma briga justa? No futebol não tem isso, o que importa é o resultado final”, comentou.

O executivo bicolor afirmou que o clube teve que se reinventar na competição, com a s dificuldades de contratação. Para Frontini o saldo não é legal e que a camisa do Paysandu pede empenho até o final.

“Tivemos que se reinventar, se for ter um balanço positivo ou negativo, é logico que é negativo, só olhar a nossa posição na tabela. Como é que vou contar uma história aqui, mas temos que continuar trabalhando duro, algumas pessoas reconhecem, outros não, pois ficam chateados pelo momento, enfim... é continuar acreditando nos atletas, em Deus e em Nossa Senhora de Nazaré e acredito que possa ter uma história muito boa”, disse.