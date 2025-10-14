Capa Jornal Amazônia
Preparador de goleiros do Paysandu chora ao lembrar mensagem da filha após expulsão

Austrália falou sobre a simulação que fez no jogo contra o Criciúma-SC, em que foi retirado de campo por policiais

Fábio Will
fonte

Austrália (à esquerda) falou da situação e disse que vai pagar pelo que fez (Reprodução / Rádio Liberal +)

O preparador de goleiros do Paysandu, Silvano Austrália, não conteve a emoção durante entrevista ao jornalista Michel Anderson, no pré-jogo do Re-Pa, transmitido pela Rádio Liberal +. Chorando, o profissional comentou sobre o episódio polêmico ocorrido na partida contra o Criciúma-SC, quando simulou uma agressão do quarto árbitro. Silvano afirmou que o momento difícil vivido pelo Paysandu o abalou profundamente, mas que uma mensagem da filha o fez refletir sobre suas atitudes.

“O que eu posso falar é que machuca bastante. Não é uma coisa fácil. São 25 anos sendo preparador de goleiros, e isso foi algo de momento. Naquele dia, recebi uma mensagem da minha filha dizendo: ‘Pai, viram no colégio’. Isso doeu. Mas posso garantir que meu coração é limpo, sou uma pessoa limpa e sei que preciso melhorar todos os dias”, desabafou.

O preparador explicou que, durante a partida, reclamou com excesso da arbitragem e acabou expulso. Na sequência, voltou a discutir com o quarto árbitro e, no calor da confusão, simulou ter sido agredido após um toque do árbitro. Silvano reconheceu o erro, reforçou ser contra qualquer tipo de violência e garantiu estar disposto a assumir as consequências.

“Eu não sou a favor de nada disso. Sempre fui contra a violência e continuo sendo. Todos somos punidos pelos erros que cometemos, e eu não fujo disso. Sou uma pessoa que cuida dos outros, que fala com o coração. Aconteceu dentro do jogo, num momento difícil que vivemos no Brasileiro. Machuca muito, mas estou pronto para pagar pelos meus erros”, afirmou.

Na ocasião, Silvano foi retirado do gramado pela polícia, em meio à confusão com a equipe de arbitragem. Apesar do episódio, o Paysandu venceu o Criciúma por 4 a 2, resultado importante na luta contra o rebaixamento na Série B.

Paysandu
.
