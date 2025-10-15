Após derrota para o Remo, Paysandu não chega mais à 'pontuação mágica' e rebaixamento é quase certo

O Paysandu não chega mais ao “número mágico” de 45 pontos nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro e está com o rebaixamento praticamente selado para a Terceira Divisão de 2026. O último “tiro” da equipe bicolor foi na derrota por 3 a 2 para o Remo, na noite da última terça-feira (14), pela 32ª rodada do campeonato.

Atualmente, o time bicolor é o lanterna da Série B, com apenas 26 pontos. Para o Papão atingir os 45 pontos — marca que, teoricamente, garante a permanência na competição —, seriam necessários mais 19 pontos. No entanto, restam apenas seis jogos, e o máximo que o Paysandu pode somar é 18 pontos, caso vença todas as partidas restantes.

Segundo o projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube que atinge a marca de 44 pontos ainda tem 11,530% de chances de rebaixamento para a Série C. Além disso, a atual probabilidade de rebaixamento dos bicolores, ainda conforme o departamento, é de 99,61% de chances de cair para a Terceirona.

A última vitória do Paysandu na competição aconteceu há três partidas, quando venceu o Criciúma-SC por 4 a 2 fora de casa. Desde então, foram um empate e duas derrotas. Agora o time bicolor tem pela frente um confronto contra a Ferroviária-SP, na segunda-feira (20), às 19h30, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara. Depois do time paulista, o Papão enfrenta o Avaí, Atlético-GO, Coritiba, Amazonas e Athletic.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.