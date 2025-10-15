Após derrota para o Remo, Paysandu não chega mais à 'pontuação mágica' e rebaixamento é quase certo Com o revés no clássico, o time bicolor perdeu a chance de somar os 19 pontos necessários para a marca teórica de permanência na competição Pedro Garcia 15.10.25 12h45 O último “tiro” da equipe bicolor foi na derrota por 3 a 2 para o Remo, na noite da última terça-feira (14), pela 32ª rodada do campeonato. (FELIPE ALVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO) O Paysandu não chega mais ao “número mágico” de 45 pontos nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro e está com o rebaixamento praticamente selado para a Terceira Divisão de 2026. O último “tiro” da equipe bicolor foi na derrota por 3 a 2 para o Remo, na noite da última terça-feira (14), pela 32ª rodada do campeonato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Atualmente, o time bicolor é o lanterna da Série B, com apenas 26 pontos. Para o Papão atingir os 45 pontos — marca que, teoricamente, garante a permanência na competição —, seriam necessários mais 19 pontos. No entanto, restam apenas seis jogos, e o máximo que o Paysandu pode somar é 18 pontos, caso vença todas as partidas restantes. VEJA MAIS Perfil da Série B 'conta' até 33 e relembra tabu histórico do Remo contra o Paysandu Equipe azulino venceu o Papão na última terça-feira (14), no Mangueirão, pela Série B Vitória no campo e nas arquibancadas: Remo bate Paysandu e leva mais público ao Mangueirão Clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada da Série B, registrou um público total de 41.991 pessoas na última terça (14) Com triunfo sobre o Paysandu, Remo tem a maior sequência atual de vitórias na Série B Time azulino está invicto há quatro partidas e ainda briga pelo acesso Segundo o projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube que atinge a marca de 44 pontos ainda tem 11,530% de chances de rebaixamento para a Série C. Além disso, a atual probabilidade de rebaixamento dos bicolores, ainda conforme o departamento, é de 99,61% de chances de cair para a Terceirona. A última vitória do Paysandu na competição aconteceu há três partidas, quando venceu o Criciúma-SC por 4 a 2 fora de casa. Desde então, foram um empate e duas derrotas. Agora o time bicolor tem pela frente um confronto contra a Ferroviária-SP, na segunda-feira (20), às 19h30, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara. Depois do time paulista, o Papão enfrenta o Avaí, Atlético-GO, Coritiba, Amazonas e Athletic. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo remo paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Após derrota para o Remo, Paysandu não chega mais à 'pontuação mágica' e rebaixamento é quase certo Com o revés no clássico, o time bicolor perdeu a chance de somar os 19 pontos necessários para a marca teórica de permanência na competição 15.10.25 12h45 QUE FASE! Paysandu tem mais chance de cair para a Série C que o Sport-PE cair para a Série B A campanha do Papão é tão ruim que a chance de queda é maior até do que a do Leão pernambucano, que sempre esteve na lanterna da Série A 15.10.25 11h15 Futebol Com derrota para o Remo, Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar Clube bicolor é o lanterna na Série B e está cada vez mais próximo do rebaixamento 15.10.25 8h54 CLÁSSICO Márcio chora após derrota no Re-Pa: ‘Tivemos a bola da vitória e deixamos escapar’ O técnico não conteve as lágrimas ao relembrar o lance que poderia ter mudado o destino do clássico 14.10.25 23h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09