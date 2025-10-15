Vitória no campo e nas arquibancadas: Remo bate Paysandu e leva mais público ao Mangueirão Clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada da Série B, registrou um público total de 41.991 pessoas na última terça (14) O Liberal 15.10.25 11h55 A superioridade do Leão foi dentro e fora de campo: além de vencer o Paysandu por 3 a 2, o time ainda levou mais torcedores ao Colosso (Wagner Santana / O Liberal) Remo e Paysandu se enfrentaram na noite da última terça-feira (14), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clássico paraense, disputado no meio da semana, às 19h30, levou até o Estádio Mangueirão quase 42 mil torcedores, proporcionando uma renda total de mais de R$ 1,5 milhão. A superioridade do Leão foi dentro e fora de campo: além de vencer o Paysandu por 3 a 2, o time ainda levou mais torcedores ao Colosso. Segundo o boletim financeiro informado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Remo teve 19.718 torcedores pagantes no clássico. Somando as gratuidades, os azulinos garantiram 23.382 pessoas no lado A, com uma renda de R$ 1.147.390,00, e um lucro total de R$ 810.471,98. Pelo lado do Paysandu, foram 13.795 torcedores pagantes no lado B do Mangueirão. Somando com mais 4.514 gratuidades, o Papão levou um total de 18.609 torcedores neste clássico. A equipe bicolor teve uma renda de R$ 630.940,00 e um lucro de R$ 361.625,93. A renda total do clássico Re-Pa, válido pelo segundo turno da Segundona, foi de R$ 1.785.330,00 e as despesas do jogo chegaram a R$ 613.231,39. O lucro final foi a quantia de R$ 1.172.098,61. O total de público pagante no clássico foi de 33.513 torcedores, com um total de público de 41.991. Agenda O próximo compromisso do Remo será neste sábado (18/10), às 20h30, no estádio Baenão, contra o Athletic-MG. Um resultado positivo sobre o time visitante pode colocar o Leão dentro do G4 e mais perto de alcançar o sonho do acesso. Já o do Paysandu ocorre na segunda-feira (20) contra a Ferroviária-SP, às 19h30, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara. As partidas terão transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Palavras-chave esportes futebol remo remo paysandu paysandu publico re-pa borderô 