UFMG: Remo vence o Paysandu e chances de acesso dobram após 32ª rodada da Série B

O Remo venceu o maior rival, o Paysandu, na noite da última terça-feira (14) por 3 a 2, garantiu a quarta vitória seguida na competição e afundou ainda mais o Papão na zona de rebaixamento. A partida, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, terminou com o Leão Azul na sexta colocação, com 51 pontos, a apenas um do G4.

Com esse resultado, as projeções de acesso do time azulino voltaram a aumentar. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tinha 15% de chances de acesso ao final da 31ª rodada, mas, após vencer o rival, as projeções subiram para 31%.

Enquanto isso, as chances de rebaixamento do Leão são nulas. Com a sequência de resultados positivos no comando de Guto Ferreira, o Remo está a apenas um ponto do Goiás-GO, que ocupa a quarta colocação na competição, e apenas cinco do Coritiba-PR, líder da Série B.

Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 64, a probabilidade já chega a 99,9%. Ainda restam seis rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 18 pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais 13 pontos para conquistar o acesso, conforme as projeções.

O próximo compromisso do Remo será neste sábado (18/10), às 20h30, no estádio Baenão, contra o Athletic-MG. Um resultado positivo sobre o time visitante pode colocar o Leão dentro do G4 e mais perto de alcançar o sonho do acesso. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.