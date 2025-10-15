UFMG: Remo vence o Paysandu e chances de acesso dobram após 32ª rodada da Série B Próximo desafio do Leão é neste sábado (18), contra o Athletic-MG, no estádio Baenão, em Belém Pedro Garcia 15.10.25 10h32 A partida terminou com o Leão Azul na sexta colocação, com 51 pontos, a apenas um do G4. (Imagem/Wagner Santana/O Liberal) O Remo venceu o maior rival, o Paysandu, na noite da última terça-feira (14) por 3 a 2, garantiu a quarta vitória seguida na competição e afundou ainda mais o Papão na zona de rebaixamento. A partida, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, terminou com o Leão Azul na sexta colocação, com 51 pontos, a apenas um do G4. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com esse resultado, as projeções de acesso do time azulino voltaram a aumentar. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tinha 15% de chances de acesso ao final da 31ª rodada, mas, após vencer o rival, as projeções subiram para 31%. VEJA MAIS Ídolo do Remo, Eduardo Ramos comemora vitória do time sobre o Paysandu: 'Tem que respeitar' Ex-meia conquistou dois acesso com o Leão Azul Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu Enquanto isso, as chances de rebaixamento do Leão são nulas. Com a sequência de resultados positivos no comando de Guto Ferreira, o Remo está a apenas um ponto do Goiás-GO, que ocupa a quarta colocação na competição, e apenas cinco do Coritiba-PR, líder da Série B. Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 64, a probabilidade já chega a 99,9%. Ainda restam seis rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 18 pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais 13 pontos para conquistar o acesso, conforme as projeções. O próximo compromisso do Remo será neste sábado (18/10), às 20h30, no estádio Baenão, contra o Athletic-MG. Um resultado positivo sobre o time visitante pode colocar o Leão dentro do G4 e mais perto de alcançar o sonho do acesso. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol UFMG remo remo ufmg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol UFMG: Remo vence o Paysandu e chances de acesso dobram após 32ª rodada da Série B Próximo desafio do Leão é neste sábado (18), contra o Athletic-MG, no estádio Baenão, em Belém 15.10.25 10h32 Futebol Ídolo do Remo, Eduardo Ramos comemora vitória do time sobre o Paysandu: 'Tem que respeitar' Ex-meia conquistou dois acesso com o Leão Azul 15.10.25 10h15 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09