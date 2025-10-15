Paysandu tem mais chance de cair para a Série C que o Sport-PE cair para a Série B

O Paysandu perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o time foi derrotado por 3 a 2 para o maior rival, o Remo, e está praticamente rebaixado para a Série C de 2026. A partida, válida pela 32ª rodada, terminou com o bicolor na última colocação, com 26 pontos, a 11 da Ferroviaria SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Com esse resultado, as projeções de rebaixamento do Lobo aumentaram ainda mais. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Paysandu tinha 98,8% de chances de rebaixamento ao final da 31ª rodada, mas, após perder para o rival, as projeções saltaram para 99,61%.

A expectativa de queda é maior até que a do Sport-PE, que esteve na lanterna da Série A ao longo de toda a competição. Até a manhã desta quarta-feira (15), o Leão pernambucano tem 98,6% de chance de queda, segundo a análise da UFMG.

A última vitória do Paysandu na competição aconteceu há três partidas, quando venceu o Criciúma-SC por 4 a 2 fora de casa. Desde então, foram um empate e duas derrotas.

Esse último resultado extinguiu as chances do Paysandu alcançar o número mágico de 45 pontos — que teoricamente salva do rebaixamento — e, agora, com seis jogos restantes, o Papão teria que ganhar todos para chegar aos 44. De acordo com outra frente de pesquisa da universidade mineira, a probabilidade por pontuação, esses 44 pontos equivalem a 11,530% de chances de cair para a terceirona.

O próximo compromisso do Paysandu será contra a Ferroviária-SP, na segunda-feira (20), às 19h30, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara. Depois do time paulista, o Paysandu enfrenta o Avaí, Atlético-GO, Coritiba, Amazonas e Athletic. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.