Com triunfo sobre o Paysandu, Remo tem a maior sequência atual de vitórias na Série B Time azulino está invicto há quatro partidas e ainda briga pelo acesso Aila Beatriz Inete 15.10.25 11h16 Remo venceu o Papão por 3 a 2, com um gol de Pedro Castro (Wagner Santana / O Liberal) Pela primeira vez, o Remo chegou à marca de quatro vitórias seguidas na Série B de 2025. O time azulino venceu o Paysandu na última terça-feira (14), no Mangueirão, e manteve a invencibilidade sob o comando de Guto Ferreira. Além disso, o Leão Azul também é o clube com a maior sequência de triunfos no campeonato atualmente. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A marca positiva foi alcançada graças a vitória sobre o Bicola, que contou com os gols de Caio Vinícius, Pedro Castro e Diego Hernández. Assim, o Remo não sabe o que é perder há quatro jogos - sequência que não acontecia desde julho, quando o clube ficou seis partidas sem derrota, entre a 14ª e a 19ª rodada. A maior série de jogos invictos do clube foi no início do campeonato, quando, sob o comando de Daniel Paulista, ficou nove partidas sem perder. Mas, em termos de vitórias, o time só havia chegado a três consecutivas, justamente com Guto Ferreira.

Neste momento, no campeonato, apenas o Novorizontino-SP tem mais de uma vitória seguida, além do Remo - são duas para a equipe paulista. Ao todo, na disputa, o Leão Azul faz uma campanha regular, com 13 vitórias, 12 empates e sete derrotas. Desde a chegada de Guto Ferreira, na 29ª rodada, a equipe paraense engatou uma sequência de vitórias que começou com o 4 a 2 sobre o CRB-AL, no Mangueirão. Depois disso, o time venceu o Operário-PR fora de casa, o Athletico-PR no Baenão e, por último, o Paysandu, por 3 a 2. Com esses resultados, o Leão Azul mantém vivas as chances de conquistar o acesso. Ao final da 32ª rodada, a equipe azulina é a sexta colocada, com 51 pontos - um a menos que o Goiás-GO, que ocupa a quarta posição. Antes de chegar ao G-4, o Remo ainda tem na frente a Chapecoense-SC, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias. Na próxima rodada, o Remo vai encarar o Athletic-MG em casa. O duelo será no estádio Baenão, no sábado (20). Se vencer, o time pode retornar ao G-4. 