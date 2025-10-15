Capa Jornal Amazônia
CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Em noite explosiva, a perfeita tradução do Re-Pa

Carlos Ferreira

Quem não conhecia, agora sabe bem o que é o Re-Pa. Jogo eletrizante! Domínio do Remo no primeiro tempo e resposta do Paysandu no segundo. Jogaço de cinco gols, superação do lado bicolor e a vitória azulina por 3 x 2, em gol de falta marcado pelo uruguaio Diego Hernandez. 

O Re-Pa rendeu méritos para vencedores e vencidos. O Leão teve oscilação na performance, muito pela imposição de intensidade do Papão. Embora virtualmente rebaixado, o time bicolor foi extremamente digno. Pelo menos desta vez, honrou o clube! O Leão teve uma vitória de afirmação definitiva como candidato ao acesso, agora a um ponto do G4 e a cinco pontos do líder. 

A quarta vitória consecutiva no campeonato embala de vez o Remo na reta decisiva, e a próxima jornada será sábado, no Baenão, contra o Athletic, time que está em risco de rebaixamento e que virá a Belém disposto a tudo para pontuar. 

Projeção pelos números atuais

Os 52 pontos do Goiás no 4° lugar, com 54,1% de aproveitamento, permitem uma projeção segura de 62 pontos (54,3%) como pontuação mínima para o acesso.

Para os que lutam contra rebaixamento, a pontuação mínima de salvação está em 44 pontos (38,5%). É que a Ferroviária está na 16a posição com 38%, 37 pontos. 

Essa projeção é a mais fiel por ter base nos números atuais do campeonato, faltando seis rodadas para a conclusão em 22 de novembro. 

BAIXINHAS

* Paysandu afundado na "lanterna" do campeonato, virtualmente rebaixado, e a torcida presente com toda a sua grandeza no estádio. Um fato que dimensionou bem a paixão e a rivalidade no Re-Pa. O Mangueirão teve a plenitude do duelo Leão x Papão em campo e nas arquibancadas, sob a atenção da imprensa internacional presente em Belém para a COP. 

* Incrível como o jogo de ontem repetiu o roteiro da outra vitória remista sobre o rival na temporada. O Remo abriu 2 x 0, o Paysandu empatou e o Remo venceu por 3 x 2 com gol de falta. Exatamente como no primeiro jogo da decisão estadual. 

* A transferência do jogo contra o Athletic, do Mangueirão para o Baenão, pedida pelo Remo, dividiu a torcida nas redes sociais entre os que apoiam e a maioria que protesta. O clube azulino abre mão de jogar com público de 50 mil pessoas para exercer a pressão de 14 mil pessoas no Baenão. A questão é mesmo polêmica. 

* A derrota de ontem ainda não rebaixou matematicamente o Paysandu, que corre o risco dessa confirmação diante da Ferroviária do técnico Claudinei Oliveira, que até 40 dias atrás era o comandante bicolor. O jogo será na segunda-feira, em Araraquara. O Papão está 11 pontos abaixo da porta de saída da ZR. 

* Principais destaques individuais do Re-Pa: Maurício Antônio, Marlon e Maurício Garcez no Papão; Tassano, Caio Vinícius e o decisivo Diego Hernandez no Leão Azul. O resultado de ontem igualou os números do Re-Pa na temporada com duas vitórias do Remo, duas do Paysandu e um empate. 

* Carlão (Ferroviária), Alisson Safira (Cuiabá) e Kevin Ramirez (Amazonas), empatados com 10 gols na Série B. Eles são os concorrentes mais próximos do azulino Pedro Rocha pela artilharia do campeonato com 12. O Remo só fez dois artilheiros máximos no campeonato brasileiro: Rubilota em 1971 e Dadinho em 1984. 

* Goiás, vice-lider da Série B, é o único time que não venceu nas últimas cinco rodadas. Teve quatro empates e uma derrota. Nessa queda de rendimento o técnico Wagner Mancini perdeu o emprego, substituído por Fabio Carili, campeão dessa competição no ano passado com o Santos. 

Os empates do Athletico Paranaense com o Avaí e da Chapecoense com o Botafogo, ambos em 1 x 1, ontem, deram ao Remo a possibilidade de entrar no G4 na próxima rodada. Isso ocorre se o Leão vencer o Athletic e ocorrer empate entre Goiás x Chapecoense, ou derrota do Criciúma para o Avaí ou ainda derrota do Novorizontino para o Amazonas em Manaus.

