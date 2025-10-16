Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada

O Clube do Remo voltou a dominar a seleção da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu, no clássico Re-Pa realizado na última terça-feira (14), três jogadores azulinos e o técnico Guto Ferreira foram escolhidos entre os melhores da 32ª rodada.

Os destaques azulinos foram o goleiro Marcelo Rangel, o volante Caio Vinicius e o atacante Diego Hernández, autor do golaço de falta que garantiu o triunfo no Mangueirão. O trio foi decisivo para que o Leão mantivesse o embalo na competição e seguisse firme na briga pelo acesso à Série A.

O técnico Guto Ferreira também foi eleito novamente o melhor da rodada, a quarta vez consecutiva. Desde que assumiu o comando do Remo, o treinador conquistou 12 pontos em quatro jogos, com 100% de aproveitamento e desempenho que recolocou o time entre os principais postulantes ao G-4.

Com o resultado no clássico, o Remo chegou aos 51 pontos e passou a mirar de forma mais direta as primeiras posições da tabela.

Próximo desafio

Na sequência da competição, o Leão Azul volta a campo diante da torcida. O próximo compromisso será contra o Athletic-MG, no estádio Baenão, em Belém. A partida marca a terceira consecutiva como mandante, e uma nova vitória pode colocar o Remo de volta ao G-4, podendo até alcançar a vice-liderança, dependendo dos outros resultados da rodada.