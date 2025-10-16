Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Diego Hernández foram os destaques do Leão na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu no Re-Pa Iury Costa 16.10.25 15h07 Na sequência da competição, o Leão Azul volta a campo diante da torcida, contra o Athletic-MG, no estádio Baenão. (Wagner Santana / O Liberal) O Clube do Remo voltou a dominar a seleção da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu, no clássico Re-Pa realizado na última terça-feira (14), três jogadores azulinos e o técnico Guto Ferreira foram escolhidos entre os melhores da 32ª rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os destaques azulinos foram o goleiro Marcelo Rangel, o volante Caio Vinicius e o atacante Diego Hernández, autor do golaço de falta que garantiu o triunfo no Mangueirão. O trio foi decisivo para que o Leão mantivesse o embalo na competição e seguisse firme na briga pelo acesso à Série A. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O técnico Guto Ferreira também foi eleito novamente o melhor da rodada, a quarta vez consecutiva. Desde que assumiu o comando do Remo, o treinador conquistou 12 pontos em quatro jogos, com 100% de aproveitamento e desempenho que recolocou o time entre os principais postulantes ao G-4. Com o resultado no clássico, o Remo chegou aos 51 pontos e passou a mirar de forma mais direta as primeiras posições da tabela. VEJA MAIS Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 Próximo desafio Na sequência da competição, o Leão Azul volta a campo diante da torcida. O próximo compromisso será contra o Athletic-MG, no estádio Baenão, em Belém. A partida marca a terceira consecutiva como mandante, e uma nova vitória pode colocar o Remo de volta ao G-4, podendo até alcançar a vice-liderança, dependendo dos outros resultados da rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes guto ferreira diego hernández COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Marcos Braz celebra boa fase do Remo, mas pede cautela: “4 vitórias não nos colocam na história' O executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, comentou sobre a nova fase que o Remo vive na série B e pede foco no acesso 16.10.25 16h04 Futebol Diego Hernández é o primeiro 'camisa 33' do Remo a marcar contra o Paysandu Uruguaio marcou o gol da vitória no clássico contra o Paysandu e quebrou um tabu simbólico da camisa 33 azulina. 16.10.25 15h59 série b Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Diego Hernández foram os destaques do Leão na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu no Re-Pa 16.10.25 15h07 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43