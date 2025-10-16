Diego Hernández é o primeiro 'camisa 33' do Remo a marcar contra o Paysandu Uruguaio marcou o gol da vitória no clássico contra o Paysandu e quebrou um tabu simbólico da camisa 33 azulina. Caio Maia 16.10.25 15h59 Diego Hernández brilhou no Re-Pa com a camisa 33. (Wagner Santana / O LIberal) Os últimos minutos do clássico entre Clube do Remo e Paysandu (PA) ficaram marcados na carreira do meia uruguaio Diego Hernández. O jogador balançou as redes pela primeira vez no duelo Re-Pa e se tornou o primeiro atleta a marcar contra o rival usando a camisa 33, número que carrega um simbolismo histórico no Leão Azul. Apresentado no final de julho deste ano, Hernández assumiu a responsabilidade de vestir a camisa que remete a um dos maiores tabus da história azulina: 33 jogos de invencibilidade contra o Paysandu, sequência que durou quatro anos, seis meses e 24 dias, encerrada apenas em 1997. “Sei da responsabilidade do número 33 na instituição. Sou um jogador e pessoa que gosta de desafios. É mais um desafio na minha carreira e na minha vida”, disse o meia no dia da apresentação. Com o gol de falta que garantiu a vitória do Remo no clássico da última terça-feira (14), Diego Hernández entrou para a história azulina. Desde que a numeração 33 passou a ser usada, em 2013, nenhum jogador havia marcado em um Re-Pa com ela. O primeiro atleta a vestir o número foi o meia Eduardo Ramos, que disputou nove partidas e fez um gol, mas nunca em clássico. No início da temporada 2025, o atacante Felipe Vizeu também utilizou a camisa 33, atuando em 17 jogos e marcando três gols, sem balançar as redes contra o Paysandu. Agora, Hernández soma 10 jogos e dois gols pelo Remo usando a icônica numeração — sendo o primeiro deles o que decidiu o clássico e reforçou o peso histórico da camisa 33. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo diego hernández COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Marcos Braz celebra boa fase do Remo, mas pede cautela: “4 vitórias não nos colocam na história' O executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, comentou sobre a nova fase que o Remo vive na série B e pede foco no acesso 16.10.25 16h04 Futebol Diego Hernández é o primeiro 'camisa 33' do Remo a marcar contra o Paysandu Uruguaio marcou o gol da vitória no clássico contra o Paysandu e quebrou um tabu simbólico da camisa 33 azulina. 16.10.25 15h59 série b Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Diego Hernández foram os destaques do Leão na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu no Re-Pa 16.10.25 15h07 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43