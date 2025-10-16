Diego Hernández é o primeiro 'camisa 33' do Remo a marcar contra o Paysandu

Os últimos minutos do clássico entre Clube do Remo e Paysandu (PA) ficaram marcados na carreira do meia uruguaio Diego Hernández. O jogador balançou as redes pela primeira vez no duelo Re-Pa e se tornou o primeiro atleta a marcar contra o rival usando a camisa 33, número que carrega um simbolismo histórico no Leão Azul.

Apresentado no final de julho deste ano, Hernández assumiu a responsabilidade de vestir a camisa que remete a um dos maiores tabus da história azulina: 33 jogos de invencibilidade contra o Paysandu, sequência que durou quatro anos, seis meses e 24 dias, encerrada apenas em 1997.

“Sei da responsabilidade do número 33 na instituição. Sou um jogador e pessoa que gosta de desafios. É mais um desafio na minha carreira e na minha vida”, disse o meia no dia da apresentação.

Com o gol de falta que garantiu a vitória do Remo no clássico da última terça-feira (14), Diego Hernández entrou para a história azulina. Desde que a numeração 33 passou a ser usada, em 2013, nenhum jogador havia marcado em um Re-Pa com ela.

O primeiro atleta a vestir o número foi o meia Eduardo Ramos, que disputou nove partidas e fez um gol, mas nunca em clássico. No início da temporada 2025, o atacante Felipe Vizeu também utilizou a camisa 33, atuando em 17 jogos e marcando três gols, sem balançar as redes contra o Paysandu.

Agora, Hernández soma 10 jogos e dois gols pelo Remo usando a icônica numeração — sendo o primeiro deles o que decidiu o clássico e reforçou o peso histórico da camisa 33.

