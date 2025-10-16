Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Diego Hernández é o primeiro 'camisa 33' do Remo a marcar contra o Paysandu

Uruguaio marcou o gol da vitória no clássico contra o Paysandu e quebrou um tabu simbólico da camisa 33 azulina.

Caio Maia
fonte

Diego Hernández brilhou no Re-Pa com a camisa 33. (Wagner Santana / O LIberal)

Os últimos minutos do clássico entre Clube do Remo e Paysandu (PA) ficaram marcados na carreira do meia uruguaio Diego Hernández. O jogador balançou as redes pela primeira vez no duelo Re-Pa e se tornou o primeiro atleta a marcar contra o rival usando a camisa 33, número que carrega um simbolismo histórico no Leão Azul.

Apresentado no final de julho deste ano, Hernández assumiu a responsabilidade de vestir a camisa que remete a um dos maiores tabus da história azulina: 33 jogos de invencibilidade contra o Paysandu, sequência que durou quatro anos, seis meses e 24 dias, encerrada apenas em 1997.

“Sei da responsabilidade do número 33 na instituição. Sou um jogador e pessoa que gosta de desafios. É mais um desafio na minha carreira e na minha vida”, disse o meia no dia da apresentação.

Com o gol de falta que garantiu a vitória do Remo no clássico da última terça-feira (14), Diego Hernández entrou para a história azulina. Desde que a numeração 33 passou a ser usada, em 2013, nenhum jogador havia marcado em um Re-Pa com ela.

O primeiro atleta a vestir o número foi o meia Eduardo Ramos, que disputou nove partidas e fez um gol, mas nunca em clássico. No início da temporada 2025, o atacante Felipe Vizeu também utilizou a camisa 33, atuando em 17 jogos e marcando três gols, sem balançar as redes contra o Paysandu.

Agora, Hernández soma 10 jogos e dois gols pelo Remo usando a icônica numeração — sendo o primeiro deles o que decidiu o clássico e reforçou o peso histórico da camisa 33.
 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

diego hernández
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Marcos Braz celebra boa fase do Remo, mas pede cautela: “4 vitórias não nos colocam na história'

O executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, comentou sobre a nova fase que o Remo vive na série B e pede foco no acesso

16.10.25 16h04

Futebol

Diego Hernández é o primeiro 'camisa 33' do Remo a marcar contra o Paysandu

Uruguaio marcou o gol da vitória no clássico contra o Paysandu e quebrou um tabu simbólico da camisa 33 azulina.

16.10.25 15h59

série b

Com Diego Hernández de volta e Guto Ferreira pela quarta vez, Remo domina seleção da rodada

Marcelo Rangel, Caio Vinicius e Diego Hernández foram os destaques do Leão na vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu no Re-Pa

16.10.25 15h07

Futebol

Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A

Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação

16.10.25 11h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

vergonha

Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo!

No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio

14.10.25 22h06

Futebol

Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A

Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação

16.10.25 11h02

FUTEBOL

Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão

Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão

15.10.25 20h10

SÉRIE A É LOGO ALI

Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG?

Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora!

14.10.25 20h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda