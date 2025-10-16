Marcos Braz explica escolha do Remo em jogar no Baenão e diz: 'existe uma decisão técnica '

O Remo voltará a mandar uma partida no Baenão pela Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Athletic-MG, marcado para o sábado (18), às 20h30, será disputado no Estádio Evandro Almeida, decisão que gerou certo desconforto entre os torcedores azulinos, que preferiam o Mangueirão por ser maior, mais confortável e ter ingressos mais acessíveis.

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, comentou sobre a escolha e ressaltou a importância simbólica e técnica do Baenão para o clube. Ele relembrou sua primeira visita ao estádio, ainda no início do ano, antes mesmo de ser contratado, e destacou que o Evandro Almeida é um verdadeiro trunfo do Leão Azul.

“O Baenão foi uma paixão à primeira vista. Vim aqui em janeiro pra visitar um amigo e fui convidado a conhecer o Remo. Sabedor do que era a torcida, vi que aquilo era nitroglicerina pura. Se for usada corretamente. Acho que o Baenão é o 13º jogador, porque o 12º é a torcida. Eu conheço outros estádios, sem fazer comparação, mas que também são caldeirões. Conheço a Bombonera, o estádio do River, o El Cilindro... E posso dizer que o Baenão cheio é diferente, faz o adversário ficar desconfortável. Ali, com 13, 14 mil pessoas, vamos fazer pressão o tempo todo. E existe uma decisão técnica de querer jogar lá”, afirmou Braz.

O dirigente azulino reforçou ainda que o clube seguiu o planejamento de melhorias estruturais do estádio, com foco em otimizar espaços e oferecer melhores condições de trabalho, sem comprometer as finanças do clube.

“Desde que a gente chegou, já havia programações de reforma. Aceleramos os processos. Colocamos a parte administrativa de um lado e a esportiva de outro, sem gastar muito dinheiro, pra que os funcionários possam trabalhar de forma mais confortável”, explicou.

O confronto contra o Athletic-MG será fundamental para as pretensões do Remo na Série B. O time paraense vem embalado por quatro vitórias consecutivas e ocupa atualmente a 6ª posição, com 51 pontos, apenas um atrás do G4. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.