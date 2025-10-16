Marcos Braz explica escolha e saída de António Oliveira: 'técnico não é só resultado' Executivo azulino afirmou que as coisas não saíram como o esperado ao comando do técnico António Oliveira, principalmente em jogos em Belém Fábio Will 16.10.25 17h53 Braz foi o responsável por trazer António Oliveira e também Guto Ferreira (Wagner Santana / O Liberal) Responsável por comandar o departamento de futebol do Remo, o executivo Marcos Braz comentou sobre a passagem do técnico português António Oliveira pelo clube azulino, um período que, segundo parte da torcida, foi considerado um “tempo perdido”. O dirigente defendeu as decisões tomadas à época e destacou o esforço que fez para trazer o treinador europeu ao Leão, além de contextualizar as dificuldades enfrentadas no processo de transição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Braz iniciou a análise com um levantamento sobre a rotatividade de técnicos no clube, nos últimos dez anos, e reforçou que o problema vai muito além de resultados em campo. Segundo ele, o Remo precisa de estabilidade e continuidade para fortalecer o projeto esportivo. “Nos últimos dez anos, o Remo teve 29 técnicos. Se você fizer uma análise, na maioria desse tempo o clube jogou a Série C, que é uma competição mais curta. Ou seja, o Remo teve uma média de um técnico a cada dois meses e meio. Isso é razoável? Não. A minha análise sobre técnico não é só resultado, é dia a dia”, afirmou. O executivo explicou ainda as circunstâncias que o levaram à contratação de António Oliveira, após a saída de Daniel Paulista, e revelou que o treinador português foi, desde o início, sua primeira opção. “Na época do Daniel, eu acordei num dia sem técnico — e eu tinha acabado de chegar. Fiz um esforço enorme pra que a gente trouxesse um treinador. O António sempre foi a primeira opção. Consegui apresentar o projeto e convencer. Tivemos jogos fora com bom aproveitamento, mas em casa os resultados foram ruins, com números de time rebaixado”, disse. VEJA MAIS Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação Marcos Braz explica escolha do Remo em jogar no Baenão e diz: 'existe uma decisão técnica ' O mandatário do futebol azulino afirmou que o Baenão é um aliado aos jogadores e que existe motivos técnicos para a a escolha do local Executivo do Remo detalha estratégias de contratações do clube nesta Série B Marcos Braz contratou alguns atletas, liberou outros e afirmou que foi um desafio enorme remontar o elenco azulino com a Série B em andamento Braz destacou que o trabalho de António teve pontos positivos, especialmente no desempenho fora de casa, mas admitiu que os resultados no Baenão e a pressão da torcida pesaram na decisão pela troca de comando. O executivo ressaltou também que a mudança só foi feita quando havia um substituto ideal disponível no mercado. “Outra coisa, se eu tirasse o António, quem ia entrar? O Guto estava no Cuiabá, empregado. O Guto, quando o António saiu, foi sempre a nossa primeira opção. A gente só trocou de técnico quando teve certeza de quem trazer”, completou. Com a chegada de Guto Ferreira, o Remo engatou uma sequência positiva e entrou de vez na briga pelo acesso à Série A. O Leão ocupa atualmente a 6ª colocação, com 51 pontos, apenas um atrás do G4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo marcos braz série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Marcos Braz explica escolha e saída de António Oliveira: 'técnico não é só resultado' Executivo azulino afirmou que as coisas não saíram como o esperado ao comando do técnico António Oliveira, principalmente em jogos em Belém 16.10.25 17h53 FUTEBOL Executivo do Remo detalha estratégias de contratações do clube nesta Série B Marcos Braz contratou alguns atletas, liberou outros e afirmou que foi um desafio enorme remontar o elenco azulino com a Série B em andamento 16.10.25 17h21 FUTEBOL Marcos Braz explica escolha do Remo em jogar no Baenão e diz: 'existe uma decisão técnica ' O mandatário do futebol azulino afirmou que o Baenão é um aliado aos jogadores e que existe motivos técnicos para a a escolha do local 16.10.25 16h28 FUTEBOL Marcos Braz celebra boa fase do Remo, mas pede cautela: “4 vitórias não nos colocam na história' O executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, comentou sobre a nova fase que o Remo vive na série B e pede foco no acesso 16.10.25 16h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43