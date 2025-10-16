Marcos Braz projeta melhor resultado financeiro da história do Remo e detalha obras no CT: “Mesmo se tudo der errado, o clube vai fechar no azul”

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, vem atuando em várias frentes dentro do clube — desde o planejamento esportivo até ajustes administrativos e estruturais. Em entrevista à Rádio Liberal +, o dirigente falou sobre as obras no Centro de Treinamento (CT), o tempo de contrato com o Leão Azul e garantiu que, independentemente do acesso à Série A, o clube vai encerrar a temporada com o melhor resultado financeiro de sua história.

Compromisso com as contas em dia

Braz destacou que uma das principais metas de sua gestão é garantir estabilidade financeira e previsibilidade nas contas do departamento de futebol. Segundo ele, há um cronograma definido para que todas as obrigações sejam quitadas até o fim do ano.

“O Remo, até o dia 31 de dezembro, vai pagar tudo que for relativo a este ano no futebol. Como nosso campeonato acaba em 22 de novembro, coloquei uma margem de um mês a mais pra equacionar tudo”, explicou o dirigente.

O planejamento, de acordo com o executivo, é resultado de uma reorganização interna que envolveu toda a diretoria azulina. A prioridade é encerrar 2025 sem pendências com atletas, comissão técnica ou fornecedores — algo que o clube vem perseguindo desde o início da gestão de Antônio Carlos Teixeira (o Tonhão).

Desafio e contrato

Quando o nome de Marcos Braz surgiu como candidato ao cargo de executivo de futebol do Remo, muitos torcedores e até parte da imprensa duvidaram da negociação. O dirigente, afinal, havia conquistado títulos de expressão nacional e internacional no Flamengo.

Mesmo assim, Braz aceitou o desafio proposto pela diretoria azulina e, em poucos meses, conseguiu reorganizar processos e devolver ao Remo a competitividade dentro e fora de campo.

“O meu contrato vai até o final do ano. A minha permanência no Remo independe de onde o clube esteja no ano que vem”, afirmou o dirigente, indicando que sua continuidade será definida a partir do alinhamento com o planejamento estratégico do clube.

CT de Outeiro e modernização

Um dos pontos mais críticos do Remo nos últimos anos tem sido a estrutura do Centro de Treinamento em Outeiro, na Grande Belém. Braz revelou que as obras avançaram e que o clube deve entregar dois a três campos prontos para uso já no início da próxima temporada.

O projeto faz parte de uma política de reestruturação que visa não apenas dar melhores condições de trabalho ao elenco profissional, mas também ampliar o espaço para as categorias de base e outras modalidades esportivas.

“Todos os dias eu tiro um tempo pra lembrar que precisamos pagar impostos, aplicar dinheiro incentivado e seguir com os projetos esportivos. Mesmo se tudo der errado pro Remo, vai ser o melhor resultado financeiro da história”, destacou.

Segundo ele, o objetivo é consolidar o Remo como um clube moderno e sustentável, com receitas diversificadas e autossuficiência na formação de atletas.

“Batemos o recorde de pontos na Série B. São números que querem dizer muita coisa. No nosso CT, conseguimos fazer dois, talvez três campos. Estamos trabalhando nisso. Se vai ser possível deixar pronto pro início do ano, eu não sei, mas estamos trabalhando pra isso”, completou.

Estrutura e finanças de olho no futuro

Marcos Braz reforçou que o projeto vai além da temporada atual e que as melhorias estruturais e administrativas estão sendo pensadas para o médio e longo prazo. O dirigente destacou que, mesmo em um cenário de não acesso à Série A, o clube sairá fortalecido com processos mais eficientes e resultados financeiros inéditos.

“O Remo não é só futebol. É gestão, estrutura, responsabilidade e planejamento. Se tudo der errado dentro de campo, ainda assim teremos o melhor resultado financeiro da história. Isso mostra que o clube aprendeu a se organizar e pensar grande”, concluiu.