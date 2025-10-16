É pra lotar! Remo anuncia fim dos ingressos para a partida que pode devolver o time ao G4 da Série B

Remo e Athletic, no próximo sábado (18), prometem um jogo histórico — ao menos no que depender da torcida. A diretoria azulina anunciou, na noite desta quinta-feira (16), que os ingressos para o duelo contra o time mineiro já estão esgotados. A partida pode definir o retorno azulino ao G4 da competição, fato que não ocorre desde a 9ª rodada.

Atualmente, o time comandado por Guto Ferreira é o sexto colocado, com 51 pontos, e está a apenas um ponto do G4, que tem o Goiás com 52. Além disso, a expectativa de casa cheia se dá por conta da possibilidade de o time engatar até a vice-liderança, dependendo da combinação de outros resultados da rodada.

A empolgação da torcida se deve a todos esses fatores — mais ainda pela vitória no clássico, a quarta seguida desde a chegada de Guto Ferreira. Por conta disso, a diretoria solicitou à CBF a mudança de local, tirando do Mangueirão e passando para o Baenão, onde, segundo os dirigentes, o clube tem força dobrada.

“O Baenão foi uma paixão à primeira vista. Acho que o Baenão é o 13º jogador, porque o 12º é a torcida. Eu conheço outros estádios, sem fazer comparação, mas que também são caldeirões. Conheço a Bombonera, o estádio do River, o El Cilindro... E posso dizer que o Baenão cheio é diferente, faz o adversário ficar desconfortável. Ali, com 13, 14 mil pessoas, vamos fazer pressão o tempo todo. E existe uma decisão técnica de querer jogar lá”, afirmou Braz na época da mudança.

O time voltou a jogar no Baenão após mais de sete meses, contra o Atlético-GO, na 27ª rodada da Série B. A equipe acabou perdendo por 1 a 0, mas contou com casa cheia de torcedores. Após a derrota, o Remo voltou a jogar no estádio, desta vez contra o Athletico-PR, e venceu por 2 a 1. O triunfo foi acompanhado por mais de 9 mil torcedores azulinos. Remo e Athletic jogam às 20h30.