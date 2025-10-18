Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida

A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado

O Liberal

O Remo busca hoje sua quinta vitória seguida no confronto diante do Athletic-MG, válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No último treino antes do jogo, ontem, o técnico Guto Ferreira comandou uma atividade mais leve, com foco em movimentação e ajustes táticos. O treinador terá desfalques importantes: Klaus, Sávio, Nathan Camargo e Eduardo Melo seguem em recuperação no departamento médico.

VEJA MAIS

image Pedro Costa esquenta disputa na lateral do Remo antes de decisão: 'Dor de cabeça boa pro Guto'
Após ser titular no clássico e ter boa atuação, lateral volta a brigar por posição com Marcelinho e promete entrega total no duelo contra o Athletic, neste sábado.

image Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista
Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 

O técnico deve repetir a dupla de zaga Kayky Almeida e Tassano, que jogou no último clássico. No meio, Guto Ferreira deve escalar Nico Ferreira como titular mais avançado e Caio Vinícius e Panagiotis na contenção. O ataque deve ser Pedro Rocha e Diego Hernandez nas pontas, e João Pedro como centro-avante, ainda buscando seu primeiro gol pelo Leão.  

A boa notícia é o retorno do lateral-direito Marcelinho, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no clássico contra o Paysandu. No entanto, a boa atuação de Pedro Costa pode fazer com que ele seja a escolha de Guto pro jogo de hoje.

VEJA MAIS

image Portões do Baenão abrirão três horas antes de Remo x Athletic-MG; saiba detalhes
Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão, às 20h30.

image Pedro Costa esquenta disputa na lateral do Remo antes de decisão: 'Dor de cabeça boa pro Guto'
Após ser titular no clássico e ter boa atuação, lateral volta a brigar por posição com Marcelinho e promete entrega total no duelo contra o Athletic, neste sábado.

A disputa na lateral-direita é um dos pontos mais comentados da semana azulina. Com a boa atuação de Pedro Costa no Re-Pa, Guto Ferreira ganhou uma dúvida positiva sobre quem iniciar jogando. O lateral foi titular no clássico, atuou bem e colocou pressão na briga pela posição.

O Remo chega para a partida em alta: são quatro vitórias seguidas, incluindo o triunfo por 3 a 2 sobre o Paysandu no Mangueirão. Do outro lado, o Athletic busca se afastar de vez da zona de rebaixamento. A equipe mineira é a 15ª colocada, com 37 pontos, e vem de empate por 1 a 1 com o Goiás.

Para o duelo em Belém, Rui Duarte terá problemas por suspensão: Fabricio Isidoro, Alessio da Cruz, Welinton Torrão e Yuri receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora.

O Baenão deve receber bom público para empurrar o Remo, que tenta confirmar a boa fase e seguir firme na briga pelo acesso.

FICHA TÉCNICA

  • Remo x Athletic-MG
  • 33ª rodada da Série B
  • Local: Baenão
  • Horário: 20h30


Arbitragem:

  • Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
  • Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Torquato Guerra (DF)
  • VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Prováveis escalações:

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Pedro Costa), Reynaldo, Tassano e Jorge (Alan Rodríguez); Caio Vinicius, Panagiotis e Diego Hernández; Nico Ferreira, João Pedro e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira.

Athletic-MG: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; David Braga, Sandry e Fernando Martinez; Guilherme Cachoeira, Alason Carioca e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

