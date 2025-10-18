Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Capa Jornal Amazônia
Os jogos de hoje, neste sábado (18/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Corinthians enfrentará o Atlétigo MG pelo Brasileirão. Já às 13h30, o Bayern enfrentará o Borussia Dortmund pela Bundesliga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Mainz x Leverkusen - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Leipzig x Hamburg - 10h30 - CazéTV e OneFootball
  3. Wolfsburg x Stuttgart - 10h30 - OneFootball
  4. Heidenheim x Werder Bremen - 10h30 - OneFootball
  5. Colônia x Augsburg - 10h30 - OneFootball
  6. Bayern x Borussia Dortmund - 13h30 - SporTV, CazéTV, XSports e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Independiente Rivadavia x Banfield - 15h45 - AFA Play
  2. Boca Juniors x Belgrano - 18h - ESPN e Disney+
  3. Talleres x River Plate - 22h15 - Disney+

Campeonato Brasileiro

  1. Corinthians x Atlético-MG - 18h30 - Amazon Prime Video
  2. Cruzeiro x Fortaleza - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Atlético-GO x Vila Nova - 16h - ESPN e Disney+
  2. América MG x CRB - 18h30 - Disney+
  3. Remo x Athletic Club - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Sevilla x Mallorca - 09h - ESPN e Disney+
  2. Barcelona x Girona - 11h15 - ESPN e Disney+
  3. Villarreal x Betis - 13h30 - Disney+
  4. Atlético Madrid x Osasuna - 16h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Nottingham Forest x Chelsea - 08h30 - Disney+
  2. Brighton x Newcastle - 11h - ESPN 4 e Disney+
  3. Burnley x Leeds - 11h - Disney+
  4. Crystal Palace x Bournemouth - 11h - Disney+
  5. Manchester City x Everton - 11h - XSports e Disney+
  6. Sunderland x Wolverhampton - 11h - Disney+
  7. Fulham x Arsenal - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Lecce x Sassuolo - 10h - Disney+
  2. Pisa x Verona - 10h - Disney+
  3. Torino x Napoli - 13h - ESPN 4 e Disney+
  4. Roma x Inter de Milão - 15h45 - Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Ettifaq x Al Hilal - 11h45 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Akhdoud x Al Hazm - 12h15 - Sem informações
  3. Al Nassr x Al Fateh - 15h - Band, Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Bayern e Borussia; veja o horário

O jogo entre Bayern de Munique x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela SporTV, CazéTV, XSports e OneFootball, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Girona; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Girona terá transmissão ao vivo pelo ESPN e pela Disney+, às 11h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 15h - Al Nassr x Al Fateh - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 15h - Al Nassr x Al Fateh - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 09h - Sevilla x Mallorca - La Liga
  2. 11h - Brighton x Newcastle - Premier League
  3. 11h15 - Barcelona x Girona - La Liga
  4. 13h - Torino x Napoli - Campeonato Italiano
  5. 13h30 - Fulham x Arsenal - Premier League
  6. 16h - Atlético Madrid x Osasuna - La Liga
  7. 16h - Atlético-GO x Vila Nova - Série B do Brasileirão
  8. 18h - Boca Juniors x Belgrano - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 13h30 - Bayern x Borussia Dortmund - Bundesliga
  2. 21h - Cruzeiro x Fortaleza - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 08h30 - Nottingham Forest x Chelsea - Premier League
  2. 09h - Sevilla x Mallorca - La Liga
  3. 10h - Lecce x Sassuolo - Campeonato Italiano
  4. 10h - Pisa x Verona - Campeonato Italiano
  5. 11h - Burnley x Leeds - Premier League
  6. 11h - Crystal Palace x Bournemouth - Premier League
  7. 11h - Manchester City x Everton - Premier League
  8. 11h - Sunderland x Wolverhampton - Premier League
  9. 11h - Brighton x Newcastle - Premier League
  10. 11h15 - Barcelona x Girona - La Liga
  11. 13h - Torino x Napoli - Campeonato Italiano
  12. 13h30 - Fulham x Arsenal - Premier League
  13. 13h30 - Villarreal x Betis - La Liga
  14. 15h45 - Roma x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  15. 16h - Atlético Madrid x Osasuna - La Liga
  16. 16h - Atlético-GO x Vila Nova - Série B do Brasileirão
  17. 18h - Boca Juniors x Belgrano - Campeonato Argentino
  18. 18h30 - América MG x CRB - Série B do Brasileirão
  19. 20h30 - Remo x Athletic Club - Série B do Brasileirão
  20. 22h15 - Talleres x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 21h - Cruzeiro x Fortaleza - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 10h30 - Mainz x Leverkusen - Bundesliga
  2. 10h30 - Leipzig x Hamburg - Bundesliga
  3. 10h30 - Wolfsburg x Stuttgart - Bundesliga
  4. 10h30 - Heidenheim x Werder Bremen - Bundesliga
  5. 10h30 - Colônia x Augsburg - Bundesliga
  6. 13h30 - Bayern x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

