Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 18.10.25 7h00 Às 21h, o Cruzeiro jogará contra o Fortaleza pelo Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Os jogos de hoje, neste sábado (18/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais. Às 18h30, o Corinthians enfrentará o Atlétigo MG pelo Brasileirão. Já às 13h30, o Bayern enfrentará o Borussia Dortmund pela Bundesliga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Mainz x Leverkusen - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Leipzig x Hamburg - 10h30 - CazéTV e OneFootball Wolfsburg x Stuttgart - 10h30 - OneFootball Heidenheim x Werder Bremen - 10h30 - OneFootball Colônia x Augsburg - 10h30 - OneFootball Bayern x Borussia Dortmund - 13h30 - SporTV, CazéTV, XSports e OneFootball Campeonato Argentino Independiente Rivadavia x Banfield - 15h45 - AFA Play Boca Juniors x Belgrano - 18h - ESPN e Disney+ Talleres x River Plate - 22h15 - Disney+ Campeonato Brasileiro Corinthians x Atlético-MG - 18h30 - Amazon Prime Video Cruzeiro x Fortaleza - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Atlético-GO x Vila Nova - 16h - ESPN e Disney+ América MG x CRB - 18h30 - Disney+ Remo x Athletic Club - 20h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Sevilla x Mallorca - 09h - ESPN e Disney+ Barcelona x Girona - 11h15 - ESPN e Disney+ Villarreal x Betis - 13h30 - Disney+ Atlético Madrid x Osasuna - 16h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Nottingham Forest x Chelsea - 08h30 - Disney+ Brighton x Newcastle - 11h - ESPN 4 e Disney+ Burnley x Leeds - 11h - Disney+ Crystal Palace x Bournemouth - 11h - Disney+ Manchester City x Everton - 11h - XSports e Disney+ Sunderland x Wolverhampton - 11h - Disney+ Fulham x Arsenal - 13h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Lecce x Sassuolo - 10h - Disney+ Pisa x Verona - 10h - Disney+ Torino x Napoli - 13h - ESPN 4 e Disney+ Roma x Inter de Milão - 15h45 - Disney+ Campeonato Saudita Al Ettifaq x Al Hilal - 11h45 - Youtube (Canal GOAT) Al Akhdoud x Al Hazm - 12h15 - Sem informações Al Nassr x Al Fateh - 15h - Band, Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Corinthians e Atlético Mineiro; veja o horário O jogo entre Corinthians x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Fortaleza; veja o horário O jogo entre Cruzeiro x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h. Onde assistir ao jogo de Bayern e Borussia; veja o horário O jogo entre Bayern de Munique x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela SporTV, CazéTV, XSports e OneFootball, às 13h30. Onde assistir ao jogo de Barcelona e Girona; veja o horário O jogo entre Barcelona x Girona terá transmissão ao vivo pelo ESPN e pela Disney+, às 11h15. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 15h - Al Nassr x Al Fateh - Campeonato Saudita Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 15h - Al Nassr x Al Fateh - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 09h - Sevilla x Mallorca - La Liga 11h - Brighton x Newcastle - Premier League 11h15 - Barcelona x Girona - La Liga 13h - Torino x Napoli - Campeonato Italiano 13h30 - Fulham x Arsenal - Premier League 16h - Atlético Madrid x Osasuna - La Liga 16h - Atlético-GO x Vila Nova - Série B do Brasileirão 18h - Boca Juniors x Belgrano - Campeonato Argentino SporTV 13h30 - Bayern x Borussia Dortmund - Bundesliga 21h - Cruzeiro x Fortaleza - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 08h30 - Nottingham Forest x Chelsea - Premier League 09h - Sevilla x Mallorca - La Liga 10h - Lecce x Sassuolo - Campeonato Italiano 10h - Pisa x Verona - Campeonato Italiano 11h - Burnley x Leeds - Premier League 11h - Crystal Palace x Bournemouth - Premier League 11h - Manchester City x Everton - Premier League 11h - Sunderland x Wolverhampton - Premier League 11h - Brighton x Newcastle - Premier League 11h15 - Barcelona x Girona - La Liga 13h - Torino x Napoli - Campeonato Italiano 13h30 - Fulham x Arsenal - Premier League 13h30 - Villarreal x Betis - La Liga 15h45 - Roma x Inter de Milão - Campeonato Italiano 16h - Atlético Madrid x Osasuna - La Liga 16h - Atlético-GO x Vila Nova - Série B do Brasileirão 18h - Boca Juniors x Belgrano - Campeonato Argentino 18h30 - América MG x CRB - Série B do Brasileirão 20h30 - Remo x Athletic Club - Série B do Brasileirão 22h15 - Talleres x River Plate - Campeonato Argentino Premiere 21h - Cruzeiro x Fortaleza - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 10h30 - Mainz x Leverkusen - Bundesliga 10h30 - Leipzig x Hamburg - Bundesliga 10h30 - Wolfsburg x Stuttgart - Bundesliga 10h30 - Heidenheim x Werder Bremen - Bundesliga 10h30 - Colônia x Augsburg - Bundesliga 13h30 - Bayern x Borussia Dortmund - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Série A argentina Lanús x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Argentino Lanús e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.10.25 20h15 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/10) pela Série B Amazonas e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.10.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VISITA DESAGRADÁVEL Adversário do Remo, Athletic-MG tem desempenho acima da média como visitante Dos 37 pontos conquistados pelo Athletic até aqui, 20 foram somados longe de São João del Rei 17.10.25 22h32 crise Rebaixamento pode causar prejuízo de até R$ 9 milhões ao Paysandu em 2026 Diferença entre cotas da Série B e Série C é grande; com crise financeira e dívidas trabalhistas, cenário preocupa a direção bicolor 16.10.25 16h50 Futebol É pra lotar! Remo anuncia fim dos ingressos para a partida que pode devolver o time ao G4 da Série B Remo e Athletic se enfrentam pela 33ª rodada da Série B, com prenúncio de casa cheia para apoiar o time em busca do acesso 16.10.25 21h13 FUTEBOL Marcos Braz explica escolha do Remo em jogar no Baenão e diz: 'existe uma decisão técnica ' O mandatário do futebol azulino afirmou que o Baenão é um aliado aos jogadores e que existe motivos técnicos para a a escolha do local 16.10.25 16h28