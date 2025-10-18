Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (18/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Corinthians enfrentará o Atlétigo MG pelo Brasileirão. Já às 13h30, o Bayern enfrentará o Borussia Dortmund pela Bundesliga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Mainz x Leverkusen - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Leipzig x Hamburg - 10h30 - CazéTV e OneFootball Wolfsburg x Stuttgart - 10h30 - OneFootball Heidenheim x Werder Bremen - 10h30 - OneFootball Colônia x Augsburg - 10h30 - OneFootball Bayern x Borussia Dortmund - 13h30 - SporTV, CazéTV, XSports e OneFootball

Campeonato Argentino

Independiente Rivadavia x Banfield - 15h45 - AFA Play Boca Juniors x Belgrano - 18h - ESPN e Disney+ Talleres x River Plate - 22h15 - Disney+

Campeonato Brasileiro

Corinthians x Atlético-MG - 18h30 - Amazon Prime Video Cruzeiro x Fortaleza - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Atlético-GO x Vila Nova - 16h - ESPN e Disney+ América MG x CRB - 18h30 - Disney+ Remo x Athletic Club - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Sevilla x Mallorca - 09h - ESPN e Disney+ Barcelona x Girona - 11h15 - ESPN e Disney+ Villarreal x Betis - 13h30 - Disney+ Atlético Madrid x Osasuna - 16h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Nottingham Forest x Chelsea - 08h30 - Disney+ Brighton x Newcastle - 11h - ESPN 4 e Disney+ Burnley x Leeds - 11h - Disney+ Crystal Palace x Bournemouth - 11h - Disney+ Manchester City x Everton - 11h - XSports e Disney+ Sunderland x Wolverhampton - 11h - Disney+ Fulham x Arsenal - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Lecce x Sassuolo - 10h - Disney+ Pisa x Verona - 10h - Disney+ Torino x Napoli - 13h - ESPN 4 e Disney+ Roma x Inter de Milão - 15h45 - Disney+

Campeonato Saudita

Al Ettifaq x Al Hilal - 11h45 - Youtube (Canal GOAT) Al Akhdoud x Al Hazm - 12h15 - Sem informações Al Nassr x Al Fateh - 15h - Band, Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Bayern e Borussia; veja o horário

O jogo entre Bayern de Munique x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela SporTV, CazéTV, XSports e OneFootball, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Girona; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Girona terá transmissão ao vivo pelo ESPN e pela Disney+, às 11h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

15h - Al Nassr x Al Fateh - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

15h - Al Nassr x Al Fateh - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

09h - Sevilla x Mallorca - La Liga 11h - Brighton x Newcastle - Premier League 11h15 - Barcelona x Girona - La Liga 13h - Torino x Napoli - Campeonato Italiano 13h30 - Fulham x Arsenal - Premier League 16h - Atlético Madrid x Osasuna - La Liga 16h - Atlético-GO x Vila Nova - Série B do Brasileirão 18h - Boca Juniors x Belgrano - Campeonato Argentino

SporTV

13h30 - Bayern x Borussia Dortmund - Bundesliga 21h - Cruzeiro x Fortaleza - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

08h30 - Nottingham Forest x Chelsea - Premier League 09h - Sevilla x Mallorca - La Liga 10h - Lecce x Sassuolo - Campeonato Italiano 10h - Pisa x Verona - Campeonato Italiano 11h - Burnley x Leeds - Premier League 11h - Crystal Palace x Bournemouth - Premier League 11h - Manchester City x Everton - Premier League 11h - Sunderland x Wolverhampton - Premier League

11h - Brighton x Newcastle - Premier League 11h15 - Barcelona x Girona - La Liga 13h - Torino x Napoli - Campeonato Italiano 13h30 - Fulham x Arsenal - Premier League 13h30 - Villarreal x Betis - La Liga 15h45 - Roma x Inter de Milão - Campeonato Italiano

16h - Atlético Madrid x Osasuna - La Liga 16h - Atlético-GO x Vila Nova - Série B do Brasileirão 18h - Boca Juniors x Belgrano - Campeonato Argentino 18h30 - América MG x CRB - Série B do Brasileirão 20h30 - Remo x Athletic Club - Série B do Brasileirão 22h15 - Talleres x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

21h - Cruzeiro x Fortaleza - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

10h30 - Mainz x Leverkusen - Bundesliga 10h30 - Leipzig x Hamburg - Bundesliga 10h30 - Wolfsburg x Stuttgart - Bundesliga 10h30 - Heidenheim x Werder Bremen - Bundesliga 10h30 - Colônia x Augsburg - Bundesliga 13h30 - Bayern x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.