Lanús x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Argentino

Lanús x Godoy Cruz disputam hoje, sexta-feira (17/10), pela 13° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Godoy Cruz ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lanús é o vice-líder do Grupo B da segunda fase e acumula 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Godoy Cruz é o vice-lanterna do mesmo grupo com 1 vitória, 7 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 14 gols sofridos.

VEJA MAIS

Lanús x Godoy Cruz: prováveis escalações

Lanús: Sem informações. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa e Agustín Auzmendi. Técnico: Walter Ribonetto.

FICHA TÉCNICA

Lanús x Godoy Cruz

Campeonato Argentino

Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina

Data/Horário: 17 de outubro de 2025, 21h15