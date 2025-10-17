Lanús x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Argentino Lanús e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 17.10.25 20h15 Lanús soma 13 pontos a mais que o Godoy Cruz (X/ @sudamericana) Lanús x Godoy Cruz disputam hoje, sexta-feira (17/10), pela 13° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lanús x Godoy Cruz ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Lanús é o vice-líder do Grupo B da segunda fase e acumula 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos. Já o Godoy Cruz é o vice-lanterna do mesmo grupo com 1 vitória, 7 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 14 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Lanús x Godoy Cruz: prováveis escalações Lanús: Sem informações. Técnico: Mauricio Pellegrino. Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa e Agustín Auzmendi. Técnico: Walter Ribonetto. FICHA TÉCNICA Lanús x Godoy Cruz Campeonato Argentino Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina Data/Horário: 17 de outubro de 2025, 21h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino Lanús Godoy Cruz jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Lanús x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Argentino Lanús e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.10.25 20h15 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/10) pela Série B Amazonas e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.10.25 19h00 Série A argentina Racing x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Argentino Racing Club e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.10.25 18h00 Campeonato Alemão Union Berlin x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Bundesliga Union Berlin e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 17.10.25 14h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33