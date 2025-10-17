Racing x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Argentino Racing Club e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 17.10.25 18h00 Racing soma 6 pontos a mais que Aldosivi na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @RacingClub) Racing Club x Aldosivi disputam hoje, sexta-feira (17/10), pela 13° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Racing x Aldosivi ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Racing Club está em 11° lugar no Grupo A da segunda fase com 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 13 gols marcados e 13 gols sofridos. Já o Aldosivi está na lanterna do mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 5 gols marcados e 14 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Racing x Aldosivi: prováveis escalações Racing: Sem informações. Técnico: Gustavo Costas. Aldosivi: Sem informações. Técnico: Guillermo Farré. FICHA TÉCNICA Racing Club x Aldosivi Campeonato Argentino Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina Data/Horário: 17 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Racing Club Aldosivi jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Racing x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Argentino Racing Club e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.10.25 18h00 Campeonato Alemão Union Berlin x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Bundesliga Union Berlin e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 17.10.25 14h30 Campeonato Saudita Al Ahli x Al Shabab: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Saudita Al-Ahli e Al-Shabab jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 17.10.25 14h00 Campeonato Saudita Al Feiha x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Saudita Al-Feiha e Al Ittihad jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 17.10.25 12h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 PASSOU DOS LIMITES? VÍDEO: Neymar 'se vinga' de funcionário do Santos após bolada em sua filha, Mavie Jogador aplicou trote em segurança que acertou bola na criança durante clássico contra o Corinthians 16.10.25 18h53