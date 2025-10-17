Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Racing x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Argentino

Racing Club e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Racing soma 6 pontos a mais que Aldosivi na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @RacingClub)

Racing Club x Aldosivi disputam hoje, sexta-feira (17/10), pela 13° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Racing x Aldosivi ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Racing Club está em 11° lugar no Grupo A da segunda fase com 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 13 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já o Aldosivi está na lanterna do mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 5 gols marcados e 14 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

Racing x Aldosivi: prováveis escalações

RacingSem informações. Técnico: Gustavo Costas.

Aldosivi: Sem informações. Técnico: Guillermo Farré.

FICHA TÉCNICA
Racing Club x Aldosivi
Campeonato Argentino
Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina
Data/Horário: 17 de outubro de 2025, 19h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Racing Club

Aldosivi

jogos de hoje

campeonato argentino
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A argentina

Racing x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Argentino

Racing Club e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

17.10.25 18h00

Campeonato Alemão

Union Berlin x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Bundesliga

Union Berlin e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

17.10.25 14h30

Campeonato Saudita

Al Ahli x Al Shabab: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Saudita

Al-Ahli e Al-Shabab jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

17.10.25 14h00

Campeonato Saudita

Al Feiha x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Saudita

Al-Feiha e Al Ittihad jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

17.10.25 12h21

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A

Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação

16.10.25 11h02

FUTEBOL

Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi

Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B

16.10.25 20h16

Futebol

Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B

Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

17.10.25 10h33

PASSOU DOS LIMITES?

VÍDEO: Neymar 'se vinga' de funcionário do Santos após bolada em sua filha, Mavie

Jogador aplicou trote em segurança que acertou bola na criança durante clássico contra o Corinthians

16.10.25 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda