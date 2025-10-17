Racing x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Argentino

Racing Club x Aldosivi disputam hoje, sexta-feira (17/10), pela 13° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing x Aldosivi ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Racing Club está em 11° lugar no Grupo A da segunda fase com 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 13 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já o Aldosivi está na lanterna do mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 5 gols marcados e 14 gols sofridos.

VEJA MAIS

Racing x Aldosivi: prováveis escalações

Racing: Sem informações. Técnico: Gustavo Costas.

Aldosivi: Sem informações. Técnico: Guillermo Farré.

FICHA TÉCNICA

Racing Club x Aldosivi

Campeonato Argentino

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 17 de outubro de 2025, 19h