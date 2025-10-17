Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 17.10.25 7h00 Lanús e Godoy Cruz jogarão pela Série A argentina às 21h15 (lanús-x-fluminense-foto-x-@sudamericana) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (17/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, La Liga, Bundesliga e Campeonato Saudita. Às 19h, o Grêmio jogará contra o São Paulo pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Fluminense enfrentará o Juventude pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Union Berlin x Borussia Mönchengladbach - 15h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Racing x Aldosivi - 19h - ESPN 3 e Disney+ Argentinos Juniors x Newell's Old Boys - 21h15 - AFA Play Lanús x Godoy Cruz - 21h15 - Disney+ Campeonato Brasileiro Série B Amazonas x Novorizontino - 20h - ESPN, Kwai, SportyNet e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Oviedo x Espanyol - 16h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Saudita Al Feiha x Al Ittihad - 12h05 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Kholood x Al Najma - 12h10 - Sem informações Al Ahli x Al Shabab - 15h - Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Amazonas e Novorizontino; veja o horário O jogo entre Amazonas x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela ESPN, Disney+, Kwai e SportyNet, às 20h. Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Shabab; veja o horário O jogo entre Al Ahli x Al Shabab terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h. Onde assistir ao jogo de Al Feiha e Al Ittihad; veja o horário O jogo entre Al Feiha x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h. Onde assistir ao jogo de Racing e Aldosivi; veja o horário O jogo entre Racing Club x Aldosivi terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 19h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 12h05 - Al Feiha x Al Ittihad - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h - Oviedo x Espanyol - La Liga 19h - Racing x Aldosivi - Campeonato Argentino 20h - Amazonas x Novorizontino - Série B do Brasileirão SporTV 15h30 - Union Berlin x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h - Oviedo x Espanyol - La Liga 19h - Racing x Aldosivi - Campeonato Argentino 20h - Amazonas x Novorizontino - Série B do Brasileirão 21h15 - Lanús x Godoy Cruz - Campeonato Argentino Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 15h30 - Union Berlin x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet 20h - Amazonas x Novorizontino - Série B do Brasileirão 