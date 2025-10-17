Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Lanús e Godoy Cruz jogarão pela Série A argentina às 21h15 (lanús-x-fluminense-foto-x-@sudamericana)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (17/10), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, La Liga, Bundesliga e Campeonato Saudita.

Às 19h, o Grêmio jogará contra o São Paulo pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Fluminense enfrentará o Juventude pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Union Berlin x Borussia Mönchengladbach - 15h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Racing x Aldosivi - 19h - ESPN 3 e Disney+
  2. Argentinos Juniors x Newell's Old Boys - 21h15 - AFA Play
  3. Lanús x Godoy Cruz - 21h15 - Disney+

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Amazonas x Novorizontino - 20h - ESPN, Kwai, SportyNet e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Oviedo x Espanyol - 16h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Feiha x Al Ittihad - 12h05 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Kholood x Al Najma - 12h10 - Sem informações
  3. Al Ahli x Al Shabab - 15h - Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Amazonas e Novorizontino; veja o horário

O jogo entre Amazonas x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela ESPN, Disney+, Kwai e SportyNet, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Shabab; veja o horário

O jogo entre Al Ahli x Al Shabab terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Al Feiha e Al Ittihad; veja o horário

O jogo entre Al Feiha x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Racing e Aldosivi; veja o horário

O jogo entre Racing Club x Aldosivi terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 12h05 - Al Feiha x Al Ittihad - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 16h - Oviedo x Espanyol - La Liga
  2. 19h - Racing x Aldosivi - Campeonato Argentino
  3. 20h - Amazonas x Novorizontino - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 15h30 - Union Berlin x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h - Oviedo x Espanyol - La Liga
  2. 19h - Racing x Aldosivi - Campeonato Argentino
  3. 20h - Amazonas x Novorizontino - Série B do Brasileirão
  4. 21h15 - Lanús x Godoy Cruz - Campeonato Argentino

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 15h30 - Union Berlin x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

  1. 20h - Amazonas x Novorizontino - Série B do Brasileirão
