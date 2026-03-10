Djokovic sofre para eliminar norte-americano e alcança as oitavas de final em Indian Wells Estadão Conteúdo 10.03.26 0h07 Em busca do sexto título no torneio californiano, foi campeão em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016, o sérvio Novak Djokovic teve de lutar muito para eliminar o norte-americano Aleksandar Kovacevic, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/4, nesta segunda-feira, no torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos. Djokovic vai encarar nas oitavas de final o britânico Jack Draper, atual campeão, nesta terça-feira. O 14° favorito do torneio se garantiu com 6/1 e 7/5 diante do argentino Francisco Cerúndolo. Campeão em 2022, o norte-americano Taylor Fritz foi eliminado pelo compatriota Alex Michelsen em dois sets muito equilibrados: 6/4 e 7/6 (8-6). BRASIL NAS DUPLAS O tênis brasileiro teve uma vitória e uma derrota, nesta segunda-feira, na disputa de duplas em Indian Wells. Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos derrotaram o canadense Gabriel Diallo e o norte-americano Evan King com um duplo 6/2 em 58 minutos. Já o mineiro Marcelo Melo, juntamente com o russo Alexander Zverev, foram eliminados, ao serem derrotados pelo canadense Félix Auger-Aliassime e pelo norte-americano Sebastian Korda por 6/7 (6-8), 6/2 e 10-5. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells Carlos Alcaraz Novak Djokovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores Novo técnico foi apresentado no Baenão e afirmou que análises serão feitas para fazer um elenco equilibrado 09.03.26 17h24 FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 futebol Re-Pa da final do Parazão leva mais de 46 mil torcedores ao Mangueirão Paysandu superou o Remo e também teve o maior público no clássico 09.03.26 13h49 FUTEBOL Parazão termina sem paralisações pela primeira vez em sete edições; relembre histórico Campeonato foi ameaçado, mas terminou sem suspensões e seguiu corretamente o calendário 09.03.26 12h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Djokovic sofre para eliminar norte-americano e alcança as oitavas de final em Indian Wells 10.03.26 0h07 FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 FUTEBOL Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores Novo técnico foi apresentado no Baenão e afirmou que análises serão feitas para fazer um elenco equilibrado 09.03.26 17h24 DEU PAPÃO! Em clássico emocionante, Paysandu empata com o Remo e conquista o 51º título paraense O Papão segurou o empate por 0 a 0 num jogo emocionante do inícuio ao fim, confirmando a vantagem construída no jogo de ida e levantando a taça estadual 08.03.26 19h05