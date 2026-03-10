Djokovic sofre para eliminar norte-americano e alcança as oitavas de final em Indian Wells

Em busca do sexto título no torneio californiano, foi campeão em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016, o sérvio Novak Djokovic teve de lutar muito para eliminar o norte-americano Aleksandar Kovacevic, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/4, nesta segunda-feira, no torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Djokovic vai encarar nas oitavas de final o britânico Jack Draper, atual campeão, nesta terça-feira. O 14° favorito do torneio se garantiu com 6/1 e 7/5 diante do argentino Francisco Cerúndolo.

Campeão em 2022, o norte-americano Taylor Fritz foi eliminado pelo compatriota Alex Michelsen em dois sets muito equilibrados: 6/4 e 7/6 (8-6).

BRASIL NAS DUPLAS O tênis brasileiro teve uma vitória e uma derrota, nesta segunda-feira, na disputa de duplas em Indian Wells. Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos derrotaram o canadense Gabriel Diallo e o norte-americano Evan King com um duplo 6/2 em 58 minutos.

Já o mineiro Marcelo Melo, juntamente com o russo Alexander Zverev, foram eliminados, ao serem derrotados pelo canadense Félix Auger-Aliassime e pelo norte-americano Sebastian Korda por 6/7 (6-8), 6/2 e 10-5.