Union Berlin x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Bundesliga

Union Berlin x Borussia Mönchengladbach disputam hoje, sexta-feira (17/10), a 7° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Union Berlin x Mönchengladbach ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Union Berlin ocupa a 13° posição da Bundesliga com 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Borussia Mönchengladbach está na vice-lanterna da competição, ainda não obteve vitórias e acumula um total de 3 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 12 gols sofridos.

Union Berlin x Mönchengladbach: prováveis escalações

Union Berlin: Rønnow, Leite, Querfeld, Doekhi, Köhn, Khedira, Haberer, Trimmel, Burke, Ansah, Ilic.

Borussia Mönchengladbach: Nicolas, Netz, Diks, Elvedi, Scally, Reitz, Sander, Castrop, Engelhardt, Neuhaus, Tabakovic.

FICHA TÉCNICA

Union Berlin x Borussia Mönchengladbach

Bundesliga

Local: Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha

Data/Horário: 17 de outubro de 2025, às 15h30