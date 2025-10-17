Union Berlin x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Bundesliga Union Berlin e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 17.10.25 14h30 Union Berlin já soma 4 pontos a mais que o Borussia Mönchen (X/ @fcunion) Union Berlin x Borussia Mönchengladbach disputam hoje, sexta-feira (17/10), a 7° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Union Berlin x Mönchengladbach ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Union Berlin ocupa a 13° posição da Bundesliga com 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Borussia Mönchengladbach está na vice-lanterna da competição, ainda não obteve vitórias e acumula um total de 3 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 12 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Ahli x Al Shabab: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Saudita Al-Ahli e Al-Shabab jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Union Berlin x Mönchengladbach: prováveis escalações Union Berlin: Rønnow, Leite, Querfeld, Doekhi, Köhn, Khedira, Haberer, Trimmel, Burke, Ansah, Ilic. Borussia Mönchengladbach: Nicolas, Netz, Diks, Elvedi, Scally, Reitz, Sander, Castrop, Engelhardt, Neuhaus, Tabakovic. FICHA TÉCNICA Union Berlin x Borussia Mönchengladbach Bundesliga Local: Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha Data/Horário: 17 de outubro de 2025, às 15h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bundesliga 2025 jogos de hoje Union Berlin Borussia Mönchengladbach COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Union Berlin x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Bundesliga Union Berlin e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 17.10.25 14h30 Campeonato Saudita Al Ahli x Al Shabab: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Saudita Al-Ahli e Al-Shabab jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 17.10.25 14h00 Campeonato Saudita Al Feiha x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Saudita Al-Feiha e Al Ittihad jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 17.10.25 12h21 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 17.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 Futebol 'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso 16.10.25 19h23