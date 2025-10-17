Capa Jornal Amazônia
Al Ahli x Al Shabab: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/10) pelo Campeonato Saudita

Al-Ahli e Al-Shabab jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ahli já soma 4 potnos a mais que Al Shabab no Campeonato Saudita (X/ @ALAHLI_FCEN)

Al-Ahli x Al-Shabab disputam hoje, sexta-feira (17/10), a 5° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Ahli x Al-Shabab ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Shabab já acumula 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 3 gols marcados e 6 gols sofridos na Série A saudita.

Já Al Ahli soma na competição um total de 2 vitórias, 2 empates, 6 gols marcados e 3 gols sofridos.

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

Al-Ahli x Al Shabab: prováveis escalações

Al Ahli: Sem informações.

Al Shabab: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Ahli x Al Shabab
Campeonato Saudita
Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita
Data/Horário: 17 de outubro de 2025, 15h

