VÍDEO: Neymar 'se vinga' de funcionário do Santos após bolada em sua filha, Mavie

O meia-atacante Neymar, do Santos, protagonizou um momento descontraído no CT Rei Pelé, nesta quinta-feira (16/10), ao "se vingar" de forma bem-humorada do segurança Silas Gonçalves, que acertou uma bolada em sua filha, Mavie, na última quarta-feira (15/10), momentos antes do clássico entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro.

A criança, filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi, estava ao lado do jogador no gramado durante o aquecimento das equipes, quando foi atingida na cabeça por uma bola que desviou no segurança. Mavie se assustou com o impacto, chorou e foi consolada no colo do pai.

Antes do treino desta quinta-feira, Neymar reuniu os jogadores do elenco santista e organizou um “corredor polonês” para Silas passar, recebendo tapas nas costas como forma de "castigo" simbólico.

“Aí, filha! Papai tá vingando, tá?”, disse o camisa 10, em vídeo publicado nas redes sociais.

O segurança levou a brincadeira com bom humor e, novamente, se desculpou pelo incidente: “Foi mal, pô. Foi mal, desculpa”, disse Silas, que recebeu um abraço de Neymar após o trote.

Após a ação, Neymar seguiu para a parte interna do CT acompanhado de Rincón e Thaciano, todos em processo de recuperação de lesão. O camisa 10 segue sob cuidados dos fisioterapeutas e tem retorno previsto aos gramados apenas para a segunda quinzena de novembro.

O jogador está afastado desde 19 de setembro, quando foi diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Mesmo sem atuar, Neymar tem acompanhado os jogos do Santos na Vila Belmiro, geralmente ao lado da filha e familiares.