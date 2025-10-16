VÍDEO: Mavie, filha de Neymar, leva bolada na cabeça em jogo do Santos
A bola atingiu a herdeira do jogador na partida contra o Corinthians, nessa quarta-feira (15) à noite
Mavie, filha de Neymar, levou uma bolada na cabeça na partida do Santos contra o Corinthians, na noite dessa quarta-feira (15). A bola, de origem desconhecida, atingiu a herdeira, que estava posando para fotos. Em vídeo gravado à distância, é possível ver o momento do incidente.
Apesar do susto e choro, Mavie não se feriu. A filha de Neymar segue bem. O jogador não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.
