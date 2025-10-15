Santos sufoca o Corinthians e vence o clássico com méritos em noite de brilho de Zé Rafael Estadão Conteúdo 15.10.25 23h47 O Santos passou com facilidade pelo Corinthians na Vila Belmiro. Nesta quarta-feira, fez 3 a 1 no clássico da 29ª rodada do Brasileirão em que poderia ter construído uma goleada, tamanha a superioridade do time treinado por Juan Pablo Vojvoda. Os argentinos Barreal e Rollheiser comandaram a vitória santista em casa, com domínio dos anfitriões nos dois tempos. Ambos marcaram o segundo e o terceiro gols do triunfo, aberto com gol do meio-campista Zé Rafael, outro destaque do clássico paulista, o mais antigo do Estado. Só o Santos jogou, sobretudo no primeiro tempo, etapa em que foi dominante e construiu a vitória. Organizado, concentrado e eficiente, o time de Vojvoda fez uma de suas melhores apresentações no ano. Dominou o combalido Corinthians, com muitos problemas táticos e técnicos, do começou ao fim, e chegou ao gol do rival com facilidade. Como abriu o placar cedo, aos três minutos, jogou com tranquilidade e esteve confortável durante a maior parte do duelo. Foi fundamental para o Santos aproveitar as muitas falhas do Corinthians, que viu o esquema com três zagueiros ser uma das fraquezas da equipe como não tinha sido nos últimos jogos. A zaga corintiana não se encontrou por baixo e no alto. Foi por cima que os donos da casa acharam o gol que abriu a contagem. Zé Rafael cabeceou com força e comemorou muito o seu primeiro gol pelo Santos. Foi um prêmio para o meio-campista, o protagonista do jogo. Os santistas mantiveram o ritmo e aceleraram até ampliar. Barreal e Rollheiser dominaram o meio de campo. Foram dos dois os outros gols santistas. O primeiro uma pintura de Barreal, que acertou um lindo chute no ângulo direito de Felipe Longo. O Santos seguiu sufocando a saída de bola do rival e explorando os erros corintianos, alguns deles individuais. Breno Bidon, em péssima noite na Vila, fez pênalti tolo em Zé Rafael que Rollheiser converteu. Era 3 a 0 no placar e poderia ter sido mais. Não foi porque a equipe da Baixada tomou decisões erradas no ataque. O Corinthians, sem muito mais a perder, melhorou quando seus astros entraram. Garro e Memphis Depay saíram do banco e deram outra dinâmica à equipe, que diminuiu com Raniele, de cabeça. Insistiu muito os visitantes e deixaram o Santos acuado no fim, mas o máximo que fizeram foi acertar a trave de Brazão em cabeceio de Gustavo Henrique. A noite era mesmo do Santos e dos 13 mil santistas, que celebraram a queda de um tabu de quatro anos sem vitória no clássico seu estádio pelo Brasileirão. Tem bastante importância a vitória em casa ao Santos, que soma 31 pontos e, embora continue com risco de queda, sendo o último fora do Z4, abre seis pontos para o Vitória, o primeiro dentro do grupo dos que são rebaixados. O Corinthians, 12º colocado, tem 33 e disputa o mesmo campeonato que o Santos, isto é, sua luta é contra a queda à Série B, no momento. FICHA TÉCNICA SANTOS 3 X 1 CORINTHIANS SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael (Willian Arão) e Barreal (Gabriel Bontempo); Rollheiser (Victor Hugo), Guilherme (Caballero) e Lautaro Díaz (Robinho Jr.). Técnico: Juan Pablo Vojvoda. CORINTHIANS - Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri (Memphis Depay); Matheuzinho, Raniele, Maycon (Garro), Breno Bidon e Hugo (André Dieguinho); Yuri Alberto e Gui Negão (Kayke). Técnico: Lucas Silvestre (auxiliar). GOLS - Zé Rafael, aos 3, e Barreal, aos 38 do 1ºT. Rollheiser, aos 9, e Raniele, aos 12 do 2ºT. ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).
CARTÕES AMARELOS - Maycon, Matheuzinho, Breno Bidon, Lautaro Díaz, João Schmidt, Garro, Gustavo Henrique.
PÚBLICO - 13.123 torcedores.
RENDA - R$ 665.586,00.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP). 