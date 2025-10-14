R70: 'Com a condição ideal, o Neymar teria vaga em qualquer time do mundo', diz Carlo Ancelotti

Humanoide

Robô faxineiro é eleito uma das melhores invenções do ano pela Time. Ele organiza objetos e põe louças e roupas para lavar.

Congresso

Emendas terão corte de R$ 7,1 bilhões no Orçamento de 2026 sem a MP dos impostos, calcula o governo.

TRASLADAÇÃO

POLÊMICA

A polêmica gerada pela decisão da Diretoria da Festa de Nazaré de cancelar a passagem da berlinda pelo entorno da praça Frei Caetano Brandão, em frente à Catedral de Belém, na Trasladação em 2024, resultou em uma mudança de logística na procissão deste ano. Após fortes críticas da comunidade e um abaixo-assinado, a DFN alterou o protocolo de encerramento da romaria noturna. O apelo dos devotos que se reúnem no local, em sua maioria idosos e cadeirantes, foi atendido.

SOLUÇÃO

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré não foi conduzida pelo tradicional contorno na praça, mas uma solução intermediária foi adotada. Antes de ser elevada ao altar montado em frente à Catedral, a “Santinha” foi levada por corredores de grades montados no centro da praça. Essa manobra permitiu que a imagem chegasse mais próximo dos fiéis concentrados, resolvendo o impasse e garantindo a participação mais efetiva dos devotos que dependem do local para acompanhar o momento final da Trasladação.

EXPORTAÇÃO

RASTREADA

O Pará, que abriga o segundo maior rebanho bovino do Brasil, concluiu a primeira exportação de carne produzida pelo Sistema de Rastreabilidade Bovina Individual do Pará. De Xinguara saiu um carregamento de 108 toneladas com destino à China. O lote inclui mais de 350 bovinos machos da raça Nelore, encaminhados em 22 caminhões para um frigorífico com Serviço de Inspeção Federal (SIF) em Água Azul do Norte. Segundo o governo, o sistema garante rastreamento completo da produção, com cada animal identificado após o nascimento por meio de dois brincos: um visual, amarelo, e outro eletrônico, azul, para monitoramento por radiofrequência.

METAS

A iniciativa integra o Programa Pecuária Sustentável do Pará, executado pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), e já no primeiro lote registrou ganho médio de 592 quilos por animal - mais de 7,2 mil arrobas.

GUIA

A partir de janeiro de 2026, a movimentação de bovinos e bubalinos no Estado deverá estar vinculada à Guia de Trânsito Animal (GTA) e ao sistema de rastreabilidade. Já em 2027, todo o rebanho deverá estar identificado individualmente. O governo fornece gratuitamente os brincos de identificação a produtores com até 100 animais, por meio da Adepará.

USP

AMAZÔNIA

A Universidade de São Paulo (USP), por meio de seu Instituto de Resolução de Conflitos da Escola Politécnica, tem demonstrado interesse em continuar estreitando a cooperação acadêmico-científica com a Universidade Federal do Pará (UFPA). A iniciativa se confirma com a realização do 3º Fórum Internacional Integrado de Sustentabilidade e Segurança, que será em São Paulo entre os próximos dias 16 e 20 deste mês.

INTEGRAÇÃO

Também organizado pela Associação Paulista do Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo, o evento destaca a inclusão de um painel científico focado na Amazônia, com a apresentação do projeto Centro Integrado de Sociobiodiversidade da Amazônia (Cisam), ligado à UFPA. Com a proximidade da COP 30 em Belém, a articulação sinaliza a crescente importância da pauta amazônica e da integração entre as instituições do Sudeste e do Norte para o debate sobre desenvolvimento sustentável e bioeconomia.

CARTÃO

PONTUALIDADE

Segundo levantamento inédito da Serasa Experian, a média da pontualidade de pagamentos das faturas de cartão de crédito dos brasileiros caiu no primeiro trimestre deste ano em relação ao ano passado, saindo de 80,9% para 78,1%. Ou seja, uma diminuição de 2,8 pontos percentuais. O Sudeste teve a maior diminuição de pontualidade entre os períodos com uma queda de 3,3%, saindo de 82,3% nos primeiros três meses de 2024 para 79% no mesmo período de 2025.

GASTOS

A Serasa também divulgou dados dos gastos com as compras no período. A maior queda do ticket médio foi registrada no Norte. Em 2024, o valor estava em R$ 1.233; atualmente, em R$ 1.107,48 - redução de R$ 125,52. Já a menor queda nesses valores foi observada na região Sul. O ticket médio no primeiro trimestre de 2024 estava em R$ 1.509,47 e no primeiro trimestre deste ano ficou R$ 1.435,88, diminuição de R$ 73,59.

Em Poucas Linhas

► Até o encerramento da quadra nazarena, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré poderá ser visitada no altar central da Praça Santuário, das 8h às 21h. O primeiro dia de arraial após o Círio foi movimentado, com uma multidão aproveitando a programação musical na Praça Santuário.

► Remo e Paysandu se enfrentam hoje, a partir das 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de público superior a 45 mil torcedores. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) anunciou que 1,5 mil agentes estaduais e municipais farão a segurança do clássico. Os portões e o estacionamento serão abertos às 16h. A operação começa ao meio-dia.

► A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) firmou um acordo de adesão com a empresa Cargill Agrícola S.A. A parceria integra o Programa Regulariza Pará e prevê investimento de R$ 37 milhões voltados à agricultura familiar e à regularização ambiental.

► O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (Ciir) participa desde esta segunda-feira (13) do Fórum Mundial sobre Cuidados Centrados na Pessoa 2025, em Baltimore, nos Estados Unidos. O evento reúne profissionais, gestores e instituições de referência internacional em saúde pública e reabilitação, destacando boas práticas na promoção do cuidado humanizado. O Ciir está em processo de certificação internacional Planetree, que reconhece instituições comprometidas com a excelência assistencial e o cuidado centrado na pessoa.

► O edital de soluções sustentáveis promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) recebeu 76 inscrições, com iniciativas de empresas de 20 setores diferentes. As soluções farão parte da Vitrine de Cases da Indústria Sustentável, e as melhores serão apresentadas no Fórum de Excelência, em novembro, em Belém, paralelamente à COP 30.