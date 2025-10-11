Piqué comenta ida de Neymar ao PSG e minimiza colega não ter Bola de Ouro: 'É mais que isso' Estadão Conteúdo 11.10.25 16h22 O ex-zagueiro Gerard Piqué relembrou a saída de Neymar do Barcelona para o PSG em 2017 durante participação no podcast brasileiro PodPah na última sexta-feira. Para o espanhol, o movimento pode ter prejudicado o atacante brasileiro na busca por uma Bola de Ouro - prêmio que era merecido, na sua avaliação. "Estou convencido de que (Neymar) merecia uma Bola de Ouro. Não sei em que ano, mas merecia. Acho que a ida ao PSG o prejudicou. Creio que ele quis ir ao PSG para ganhar essa Bola de Ouro, porque sentia que, talvez, em Barcelona estava um pouco escondido pelo Leo (Messi). Tentamos convencê-lo a não ir para Paris e a ficar em Barcelona. Fizemos tudo o que era possível", afirmou Piqué. De fato, quando surgiram os rumores de que Neymar poderia ir ao PSG, Piqué e outros líderes do elenco do Barcelona tentaram conversar com o atacante para que ficasse no clube catalão. Piqué chegou a postar uma foto com Neymar e a legenda "se queda" ("fica", em português). No entanto, Piqué contou que já sabia que o brasileiro deixaria a equipe quando postou. "Eu sabia que ele ia quando postei o 'se queda'. Todo mundo pensava que ele ia ficar (depois da foto), até eu, mas parecia que já estava decidido e no fim, fez uma carreira incrível. Para mim, é um dos grandes, apesar de não ter essa Bola de Ouro. Não entendo a importância que dão para a Bola de Ouro. O futebol é um jogo coletivo, ganhar a Bola de Ouro dá relevância, mas acho que o Neymar é muito mais do que isso", comentou no podcast. Pouco depois, Piqué demonstrou confiança de que Neymar poderá jogar a Copa de 2026. Outro brasileiro citado por Piqué na entrevista ao PodPah foi Ronaldinho Gaúcho. O ex-zagueiro relembrou a partida pelo Campeonato Espanhol em que o meia saiu aplaudido pela torcida do Real Madrid, maior rival do Barcelona. "Há uma frase, acho que do Thierry (Henry). 'Todos têm medo do (Real) Madrid, e o (Real) Madrid tem medo do Barcelona'. Acredito que o Madrid nos últimos 20 anos, depois do dia do Ronaldinho (Gaúcho), quando ganhamos de 3 a 0 no Bernabéu, em que Ronaldinho fez dois gols e saiu aplaudido... a partir daí acredito que o Real Madrid começou a ficar com medo do Barcelona a cada vez que íamos ao Bernabéu", relatou o ex-jogador, antes de rememorar outras vitórias do Barcelona contra o time da capital espanhola. 