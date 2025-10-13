Ancelotti projeta definir elenco da Copa em março e cita Neymar: 'Joga em qualquer equipe' Técnico italiano já deu pistas qual será o elenco que será convocado para a Copa do Mundo de 2026 Estadão Conteúdo 13.10.25 8h48 Carlo Ancelotti tem apenas cinco jogos no comando da seleção brasileira, mas é possível dizer que o time já tem a sua cara. O treinador italiano não apenas estabeleceu uma maneira clara de jogo, com quatro atacantes, como também já deu pistas qual será o elenco que será convocado para a Copa do Mundo de 2026. Porém, na véspera do amistoso com o Japão, em Tóquio, ele pregou que o momento ainda é de fazer ajustes e projetou a lista definida somente em março. "É um momento, até a Data Fifa de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data Fifa de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que pouco a pouco vai estar mais definido com outros jogares que queremos ver como incorpora no jogo", disse Ancelotti, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. Após a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na sexta-feira, a imprensa internacional destacou que Ancelotti resgatou o "jogo bonito" da seleção. Apesar de admitir o seu desejo de ver a equipe jogando um futebol vistoso, ele ponderou e destacou a necessidade de o time também ter segurança na parte defensiva - o Brasil levou apenas um gol sob o comando do italiano, na derrota por 1 a 0 contra a Bolívia, na altitude. "A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito e pode jogar, sim, mas depende do que se entende de jogo bonito. Claro que tem qualidade individual que os jogadores apresentam e também compromisso. É preciso jogar bonito com a bola e também sem a bola, que é um aspecto importante", destacou. Como em quase toda coletiva da seleção brasileira, Neymar voltou a ser assunto. Enquanto a seleção funciona e dispõe de um vasto leque de jogadores em grande fase no setor ofensivo, o craque novamente está ausente de jogos do Santos para tratar uma lesão. Ancelotti não descarta o atacante e ainda acredita que ele pode voltar a jogar no mais alto nível. "Neymar pode jogar no seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema. Quando ele está bem, tem a qualidade para jogar não apenas na seleção, e sim em qualquer equipe do mundo", comentou. A seleção brasileira enfrenta o Japão nesta terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília), em Tóquio. A última Data Fifa de 2025 será em novembro, quando os comandados de Carlo Ancelotti jogam contra Senegal, em Londres, e Tunísia, em Paris. O Brasil ainda faz outros dois amistosos, em março de 2026, antes da estreia na Copa do Mundo, em junho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão 12.10.25 19h32 MMA Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida 12.10.25 18h42 Futebol Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo' Goleiro azulino faz fisioterapia para tratar o problema e deve estar à disposição para o clássico 12.10.25 17h39 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 ESPORTES Lateral do Paysandu ironiza o Remo após confusão: 'olha o nível do time deles' Bruno Oliveira se envolveu em confusão com jogadores azulinos após Re-Pa empatado em 1 x 1 13.10.25 0h37 Maior do Norte Remo supera Paysandu e tem a maior torcida do Norte, aponta pesquisa Segundo o levantamento, clube azulino cresceu nos últimos anos e superou o maior rival 28.07.25 10h51 Rayssa Leal reage à eliminação em Paris e fala sobre saúde mental: 'Faço terapia' 12.10.25 22h27