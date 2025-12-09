Beyoncé aciona Justiça por uso indevido de música em teaser de filme sobre Bolsonaro

A equipe da cantora Beyoncé acionou a Justiça após o teaser do filme "Dark Horse", que aborda a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, utilizar sem autorização a música "Survivor", sucesso do grupo Destiny’s Child.

A informação foi confirmada pelo brasileiro Anderson Nick, integrante da BeyGood, organização filantrópica mantida pela própria Beyoncé. Segundo Nick, as medidas legais cabíveis já foram adotadas.

"Obviamente a música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que [o trailer] seja retirado o mais rápido possível", afirmou Nick em suas redes sociais.

A Música "Survivor"

"Survivor" se tornou um sucesso mundial nos anos 2000. A canção foi composta por Beyoncé, Anthony Dent e Mathew Knowles. Ela foi interpretada pelo grupo Destiny’s Child, que era formado por Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams.

Sobre o Filme "Dark Horse"

O filme "Dark Horse" tem como objetivo retratar Jair Bolsonaro como um mártir político. O roteiro do longa é assinado pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP). O ator Jim Caviezel, conhecido pelo papel em "A Paixão de Cristo", será o protagonista da produção.