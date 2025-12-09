Beyoncé aciona Justiça por uso indevido de música em teaser de filme sobre Bolsonaro
Equipe da cantora busca retirada de "Survivor" do longa "Dark Horse", que trata da vida de Jair Bolsonaro
A equipe da cantora Beyoncé acionou a Justiça após o teaser do filme "Dark Horse", que aborda a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, utilizar sem autorização a música "Survivor", sucesso do grupo Destiny’s Child.
A informação foi confirmada pelo brasileiro Anderson Nick, integrante da BeyGood, organização filantrópica mantida pela própria Beyoncé. Segundo Nick, as medidas legais cabíveis já foram adotadas.
"Obviamente a música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que [o trailer] seja retirado o mais rápido possível", afirmou Nick em suas redes sociais.
A Música "Survivor"
"Survivor" se tornou um sucesso mundial nos anos 2000. A canção foi composta por Beyoncé, Anthony Dent e Mathew Knowles. Ela foi interpretada pelo grupo Destiny’s Child, que era formado por Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams.
Sobre o Filme "Dark Horse"
O filme "Dark Horse" tem como objetivo retratar Jair Bolsonaro como um mártir político. O roteiro do longa é assinado pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP). O ator Jim Caviezel, conhecido pelo papel em "A Paixão de Cristo", será o protagonista da produção.
