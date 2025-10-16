Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi

Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B

Fábio Will
fonte

Roger Aguilera explicou situações internas do clube (Matheus Vieira/Paysandu)

O Paysandu vive um dos momentos mais delicados da sua história recente. Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o clube corre sério risco de rebaixamento à Série C e tenta reagir nas rodadas finais da competição. Em entrevista ao jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, o presidente do papão, Roger Aguilera, reconheceu erros de gestão, falou sobre o planejamento para 2026 e fez um apelo por mais união dentro e fora do clube.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Presidente reconhece erros e pede mais apoio

Roger Aguilera afirmou que, apesar das dificuldades, o grupo seguirá lutando enquanto houver chances matemáticas de evitar o rebaixamento.

“Temos seis jogos ainda, com uma possibilidade remota [de se livrar do rebaixamento], mas se tem possibilidade vamos brigar até o fim. Temos 16 atletas que possuem contrato pro ano que vem e temos que analisar, planejar e precisamos ter um suporte maior no clube, uma ajuda maior. Assumi o clube em um momento difícil, eu encarei e não fujo da responsabilidade”, afirmou.

O dirigente destacou também o peso emocional do momento vivido pelo torcedor e pela própria diretoria.

“O sentimento do torcedor está ferido, o meu e o do meu pai estão feridos. Tento fazer o meu melhor, já ajudo o clube há muito tempo, eu escuto muita coisa e tenho que continuar firme e tentar entregar mais ao Paysandu”, completou.

Déficit financeiro e herança de dívidas

Aguilera explicou que, apesar da alta arrecadação em 2024, o déficit financeiro do clube ainda é elevado, consequência de compromissos herdados de gestões anteriores.

“Quem está do outro lado e não entende, fala que foi a maior arrecadação que o Paysandu teve na história, mas, meu amigo, o déficit é muito alto. Grande parte dessa arrecadação já estava comprometida com o ano passado, em torno de R$ 20 milhões mais ou menos tivemos que usar para pagar coisas do ano passado, então tudo isso prejudica”, detalhou.

VEJA MAIS

image Chances mínimas: Paysandu só escapa do rebaixamento com campanha final quase perfeita
Segundo cálculos da UFMG, clube bicolor só evita a queda se alcançar pontuação próxima de 44 pontos, cenário que exige série de vitórias nas rodadas finais.

image Rebaixamento pode causar prejuízo de até R$ 9 milhões ao Paysandu em 2026
Diferença entre cotas da Série B e Série C é grande; com crise financeira e dívidas trabalhistas, cenário preocupa a direção bicolor

image Ex-jogador do Paysandu, Vanderson desabafa sobre crise no time e cobra elenco: 'Não entendo isso'
Ex-jogador bicolor cobrou os atletas e mandou recardo para o presidente Roger Aguileira

Ele também admitiu equívocos em contratações e reconheceu as limitações orçamentárias.

“Tem erros de contratações? Vários, todo ano vai ter, mas não é fácil. O torcedor está ferido, já enfrentamos isso tempos atrás e vamos brigar até o fim”, disse.

Problemas no elenco e lesões afetaram desempenho

O presidente citou ainda que o time enfrentou dificuldades internas, com saídas inesperadas e lesões de jogadores importantes.

“Não deu a liga, tivemos os meses de abril e maio duros com muitas partidas e vários jogadores não querendo vir [jogar no Paysandu]. Atletas que estavam aqui e queriam sair, não é fácil e eu errei. Estamos na última colocação do campeonato e é porque tiveram erros em muitas coisas”, afirmou.

Ele também mencionou exemplos de contratações e imprevistos que afetaram o planejamento do clube ao longo do ano.

“Erramos no executivo. No ano passado o Maurício [Ettinger] contratou o Felipe [Albuquerque] e tinha contrato para este ano. Acreditamos no trabalho, não deu certo. Trouxemos o Rossi com um salário diferenciado, tentei o Thiago Heleno, peguei o Garcez, que tive que pagar R$ 400 mil de empréstimo. Tivemos lesão do Vilela, do Vargas, e o Rossi ficou um longo período fora”, explicou.

VEJA MAIS

image Ex-técnico do Paysandu pode complicar ainda mais a vida do clube na Série B
Técnico Claudinei Oliveira, que treinou o Paysandu nesta Série B, é o comandante da Ferroviária-SP, próximo compromisso do Papão na competição

image Após derrota para o Remo, Paysandu não chega mais à 'pontuação mágica' e rebaixamento é quase certo
Com o revés no clássico, o time bicolor perdeu a chance de somar os 19 pontos necessários para a marca teórica de permanência na competição

image Com derrota para o Remo, Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar
Clube bicolor é o lanterna na Série B e está cada vez mais próximo do rebaixamento

Plano de reestruturação e busca por apoio interno

Em meio à crise, Roger Aguilera revelou que busca apoio de lideranças internas para reconstruir o clube e montar uma nova estrutura administrativa.

“Tive uma reunião com pessoas que possuem influência dentro do clube e eu preciso do apoio deles. Vou agora a uma próxima reunião para montar um modelo em que agrupe mais pessoas, formar uma junta para tomar conta da parte administrativa e do futebol”, disse.

O dirigente reforçou que pretende ampliar o diálogo com torcedores, que estiveram em um protesto em frente à sede do clube, na Avenida Nazaré, porém, afirmou que muitos ali estavam querendo “surfar na onda”.

“Eu aceito receber o torcedor que possui o sentimento aqui de dentro. Agora, torcedor que está vinculado à oposição para querer surfar na onda, não. O torcedor que estiver com o sentimento mesmo e quer saber a verdade, estamos disponíveis”, declarou.

Rossi ficou fora por decisão técnica

Aguilera também comentou sobre a ausência do atacante Rossi no clássico contra o Remo, nesta semana. O mandatário bicolor afirmou que possui um bom relacionamento com o atleta e que cobra e é cobrado quando é necessário.

“Ele não estava por opção técnica. O técnico já barrou vários jogadores e optou por não levar o Rossi. Eu me dou muito bem com ele, temos uma relação de presidente e jogador. Eu tenho que cobrar quando preciso, e eles também têm o direito de me cobrar quando faltar algo, principalmente em relação a salário”, finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

futebol

série b

roger aguilera
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Lateral do Paysandu confia na salvação na Série B: 'Precisamos errar o mínimo'

Atleta avalia desempenho recente da equipe e diz que o grupo segue unido na luta contra o rebaixamento

16.10.25 20h43

FUTEBOL

Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi

Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B

16.10.25 20h16

SÉRIE B

Chances mínimas: Paysandu só escapa do rebaixamento com campanha final quase perfeita

Segundo cálculos da UFMG, clube bicolor só evita a queda se alcançar pontuação próxima de 44 pontos, cenário que exige série de vitórias nas rodadas finais.

16.10.25 17h46

crise

Rebaixamento pode causar prejuízo de até R$ 9 milhões ao Paysandu em 2026

Diferença entre cotas da Série B e Série C é grande; com crise financeira e dívidas trabalhistas, cenário preocupa a direção bicolor

16.10.25 16h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A

Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação

16.10.25 11h02

vergonha

Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo!

No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio

14.10.25 22h06

SÉRIE A É LOGO ALI

Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG?

Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora!

14.10.25 20h43

FUTEBOL

Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão

Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão

15.10.25 20h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda