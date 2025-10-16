Ex-jogador do Paysandu, Vanderson desabafa sobre crise no time e cobra elenco: 'Não entendo isso'

O Paysandu vive uma crise que pode culminar no rebaixamento à Série C. O time bicolor é o último colocado na tabela da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro e não tem expectativas de melhora. Para completar, na última terça-feira (14), a equipe perdeu para o Remo e se afundou ainda mais na lanterna. Esse momento do clube provocou a reação de um dos maiores ídolos do Papão, Vanderson.

O ex-volante publicou um vídeo nas redes sociais em que faz um desabafo sobre a situação do clube. O ex-jogador destacou a falta de motivação dos atletas atualmente.

“O que começou errado vai terminar errado”, disse Vanderson no longo desabafo. “Como é que o Paysandu faz um grande jogo ontem [terça-feira], principalmente no segundo tempo, e quando vai jogar com outro time não joga da mesma forma? Não entendo isso. Não entendo o que passa na cabeça dos jogadores. Porque a mesma motivação que tu tens para um clássico Re-Pa, tens que ter com o outro time, principalmente nessa fase em que o Paysandu se encontra - que está tudo errado”, desabafou o ex-volante.

Vanderson esteve em um dos momentos mais gloriosos do Bicola, quando o clube conquistou a Copa dos Campeões e disputou a Libertadores. No desabafo, o ex-jogador cobrou os atletas e, apesar de achar que as chances de permanecer na Série B são remotas, disse que ainda acredita que o time pode reverter a situação.

“Eu não estou aqui para criticar ninguém, não estou para deixar o clima pior do que já está. Eu acho que não tem mais chance de permanecer na Série B - ainda estou na torcida, ainda acredito, porque o Paysandu é maior que todo mundo. E, jogadores, vocês não têm sentimento? Não ficam tristes? Não choram quando chegam na casa de vocês? Porque eu chorava. Não era choro de vergonha, mas sim de tristeza, porque eu me colocava no lugar do torcedor”, declarou.

“Que campanha é essa do Paysandu? O time não consegue fazer 30 pontos na Série B que, com todo respeito, é uma das mais fáceis de subir... imagina permanecer”, questionou o bicolor.

Atualmente, o Paysandu é lanterna da Série B. Em todo o campeonato, o time bicolor venceu apenas cinco jogos e perdeu 16 - sendo a equipe com mais derrotas da disputa. Assim, o clube tem mais de 99% de chances de ser rebaixado.

Ainda no vídeo, Vanderson mandou um recado para o presidente Roger Aguilera. Ele pediu para que o dirigente repense o planejamento para o ano que vem e invista em uma comissão técnica local, além de novos jogadores.

“Eu acho que o treinador que está aí tem uma parcela de culpa, mas não é o culpado da história. Ano que vem, Roger, repense em relação à comissão técnica. Tem profissional bom aqui no Pará para estar aí. Eu sei que vocês estão fazendo de tudo para permanecer na Série B, para não faltar nada para os atletas e comissão. Conheço você, sua família, desejo tudo de bom para vocês, mas repense em relação a isso e jogador também”, sugeriu.

Por fim, Vanderson ressaltou que é inadmissível a campanha que o Paysandu faz no campeonato.

“Agora só resta torcer. Eu sempre vou torcer para o Paysandu, independente se está na Série A, B, C, D ou sem divisão. A torcida jamais vai deixar de torcer. Mas ano que vem tem que fazer outro planejamento, trazer outros jogadores, porque é uma vergonha. Eu sei como é o futebol, às vezes não dá certo, eu entendo isso. Mas o Paysandu não conseguir fazer 30, 45 pontos nessa Série B fácil... não existe isso. Não estou aqui para gerar polêmica, é só um desabafo de um ex-atleta, torcedor, que tem sentimentos pelo clube”, finalizou o ex-jogador.

Com poucas chances de permanecer na Segundona, o Paysandu encara a Ferroviária-SP na próxima segunda-feira (21), na Arena Fonte Luminosa. O clube precisa vencer todos os jogos a partir de agora para seguir vivo na competição.