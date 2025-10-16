Ex-jogador do Paysandu, Vanderson desabafa sobre crise no time e cobra elenco: 'Não entendo isso' Ex-jogador bicolor cobrou os atletas e mandou recardo para o presidente Roger Aguileira O Liberal 16.10.25 12h26 Ex-jogador pediu garra dos jogadores (Marcelo Seabra / Arquivo OLiberal / Reprodução / Instagram) O Paysandu vive uma crise que pode culminar no rebaixamento à Série C. O time bicolor é o último colocado na tabela da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro e não tem expectativas de melhora. Para completar, na última terça-feira (14), a equipe perdeu para o Remo e se afundou ainda mais na lanterna. Esse momento do clube provocou a reação de um dos maiores ídolos do Papão, Vanderson. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O ex-volante publicou um vídeo nas redes sociais em que faz um desabafo sobre a situação do clube. O ex-jogador destacou a falta de motivação dos atletas atualmente. “O que começou errado vai terminar errado”, disse Vanderson no longo desabafo. “Como é que o Paysandu faz um grande jogo ontem [terça-feira], principalmente no segundo tempo, e quando vai jogar com outro time não joga da mesma forma? Não entendo isso. Não entendo o que passa na cabeça dos jogadores. Porque a mesma motivação que tu tens para um clássico Re-Pa, tens que ter com o outro time, principalmente nessa fase em que o Paysandu se encontra - que está tudo errado”, desabafou o ex-volante. VEJA MAIS Roger Aguilera após derrota no Re-Pa: “O clube é maior do que todos nós” Presidente bicolor reconhece momento difícil e pede união da diretoria para reerguer o time nas últimas rodadas da Série B Ex-técnico do Paysandu pode complicar ainda mais a vida do clube na Série B Técnico Claudinei Oliveira, que treinou o Paysandu nesta Série B, é o comandante da Ferroviária-SP, próximo compromisso do Papão na competição Wendell não joga a toalha e lamenta derrota do Paysandu no RexPa: 'Fomos superiores' Atacante, que entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate, afirma que time irá lutar enquanto tiver chances de escapar do rebaixamento Vanderson esteve em um dos momentos mais gloriosos do Bicola, quando o clube conquistou a Copa dos Campeões e disputou a Libertadores. No desabafo, o ex-jogador cobrou os atletas e, apesar de achar que as chances de permanecer na Série B são remotas, disse que ainda acredita que o time pode reverter a situação. “Eu não estou aqui para criticar ninguém, não estou para deixar o clima pior do que já está. Eu acho que não tem mais chance de permanecer na Série B - ainda estou na torcida, ainda acredito, porque o Paysandu é maior que todo mundo. E, jogadores, vocês não têm sentimento? Não ficam tristes? Não choram quando chegam na casa de vocês? Porque eu chorava. Não era choro de vergonha, mas sim de tristeza, porque eu me colocava no lugar do torcedor”, declarou. “Que campanha é essa do Paysandu? O time não consegue fazer 30 pontos na Série B que, com todo respeito, é uma das mais fáceis de subir... imagina permanecer”, questionou o bicolor. Atualmente, o Paysandu é lanterna da Série B. Em todo o campeonato, o time bicolor venceu apenas cinco jogos e perdeu 16 - sendo a equipe com mais derrotas da disputa. Assim, o clube tem mais de 99% de chances de ser rebaixado. Ainda no vídeo, Vanderson mandou um recado para o presidente Roger Aguilera. Ele pediu para que o dirigente repense o planejamento para o ano que vem e invista em uma comissão técnica local, além de novos jogadores. “Eu acho que o treinador que está aí tem uma parcela de culpa, mas não é o culpado da história. Ano que vem, Roger, repense em relação à comissão técnica. Tem profissional bom aqui no Pará para estar aí. Eu sei que vocês estão fazendo de tudo para permanecer na Série B, para não faltar nada para os atletas e comissão. Conheço você, sua família, desejo tudo de bom para vocês, mas repense em relação a isso e jogador também”, sugeriu. Por fim, Vanderson ressaltou que é inadmissível a campanha que o Paysandu faz no campeonato. “Agora só resta torcer. Eu sempre vou torcer para o Paysandu, independente se está na Série A, B, C, D ou sem divisão. A torcida jamais vai deixar de torcer. Mas ano que vem tem que fazer outro planejamento, trazer outros jogadores, porque é uma vergonha. Eu sei como é o futebol, às vezes não dá certo, eu entendo isso. Mas o Paysandu não conseguir fazer 30, 45 pontos nessa Série B fácil... não existe isso. Não estou aqui para gerar polêmica, é só um desabafo de um ex-atleta, torcedor, que tem sentimentos pelo clube”, finalizou o ex-jogador. Com poucas chances de permanecer na Segundona, o Paysandu encara a Ferroviária-SP na próxima segunda-feira (21), na Arena Fonte Luminosa. O clube precisa vencer todos os jogos a partir de agora para seguir vivo na competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Ex-jogador do Paysandu, Vanderson desabafa sobre crise no time e cobra elenco: 'Não entendo isso' Ex-jogador bicolor cobrou os atletas e mandou recardo para o presidente Roger Aguileira 16.10.25 12h26 LAMENTO Wendell não joga a toalha e lamenta derrota do Paysandu no RexPa: 'Fomos superiores' Atacante, que entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate, afirma que time irá lutar enquanto tiver chances de escapar do rebaixamento 15.10.25 20h07 FUTEBOL Ex-técnico do Paysandu pode complicar ainda mais a vida do clube na Série B Técnico Claudinei Oliveira, que treinou o Paysandu nesta Série B, é o comandante da Ferroviária-SP, próximo compromisso do Papão na competição 15.10.25 19h10 SÉRIE B Roger Aguilera após derrota no Re-Pa: “O clube é maior do que todos nós” Presidente bicolor reconhece momento difícil e pede união da diretoria para reerguer o time nas últimas rodadas da Série B 15.10.25 17h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10