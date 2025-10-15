Wendell não joga a toalha e lamenta derrota do Paysandu no RexPa: 'Fomos superiores' Atacante, que entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate, afirma que time irá lutar enquanto tiver chances de escapar do rebaixamento Igor Wilson 15.10.25 20h07 Atacante comemorando seu gol no clássico, o primeito com a camisa bicolor (Wagner Santana/O Liberal) Um dia depois de um dos clássicos mais eletrizantes dos últimos anos, o Paysandu voltou aos treinos nesta quarta-feira (15), de olho na Ferroviária, adversária da próxima segunda-feira (20), às 19h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O entrevistado foi o atacante Wendell, que depois de três meses sem jogar por opção dos técnicos anteriores, saiu do banco no RexPa e marcou o gol de empate que inflamou a torcida. Apesar da derrota por 3 a 2 no fim, ele afirmou que o Papão foi superior. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Fizemos um baita de um jogo, fomos superiores, entregamos tudo, mas infelizmente o resultado não veio, queríamos muito ter vencido”, afirmou o atacante. Wendell entrou no segundo tempo, no momento em que o Paysandu já havia diminuído o placar e pressionava o Remo. Foi dele o gol de empate que fez a Fiel no Mangueirão explodir em esperança. VEJA MAIS Ex-técnico do Paysandu pode complicar ainda mais a vida do clube na Série B Técnico Claudinei Oliveira, que treinou o Paysandu nesta Série B, é o comandante da Ferroviária-SP, próximo compromisso do Papão na competição Roger Aguilera após derrota no Re-Pa: “O clube é maior do que todos nós” Presidente bicolor reconhece momento difícil e pede união da diretoria para reerguer o time nas últimas rodadas da Série B Após derrota para o Remo, Paysandu não chega mais à 'pontuação mágica' e rebaixamento é quase certo Com o revés no clássico, o time bicolor perdeu a chance de somar os 19 pontos necessários para a marca teórica de permanência na competição “Nós mesmos jogadores conversamos entre a gente, falamos que era um ambiente favorável, muito bom, incrível jogar um clássico e marcar gol. É muito bom, mas infelizmente saímos derrotados”, disse. Mesmo com a emoção da volta por cima individual, Wendell não deixou de reconhecer a frustração coletiva pelo resultado. “Tivemos oportunidades de virar, mas acabamos que não fomos tão letais e sofremos no final com um gol de falta, infelizmente. Fomos muito superiores e tínhamos muitas chances de sair vencedores desse clássico.” Apoio da torcida Apesar do revés, o atacante ressaltou o apoio da torcida bicolor durante todo o jogo — e também ao longo da campanha, marcada por dificuldades. “A torcida vem apoiando não só no clássico, mas em todos os jogos, fazendo a parte dela, então é agradecer pelo apoio, por tudo que eles vêm fazendo. É um ambiente incrível ali que sentimos.” Últimas chances e luta até o fim Lanterna da Série B, o Paysandu precisa de uma combinação de resultados para seguir sonhando com a permanência. Wendell, porém, garantiu que o grupo não jogou a toalha. “É levantar a cabeça. Enquanto tiver um por cento de chances, a gente não vai parar de lutar, de batalhar. Então pedimos o apoio da torcida, porque a gente vem se dedicando diariamente", declarou. 