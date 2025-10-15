Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Roger Aguilera após derrota no Re-Pa: “O clube é maior do que todos nós”

Presidente bicolor reconhece momento difícil e pede união da diretoria para reerguer o time nas últimas rodadas da Série B

Iury Costa
fonte

Com apenas seis partidas restantes na Série B, o Paysandu segue na lanterna da competição e luta para evitar o rebaixamento. (Jorge Luís Totti / Paysandu)

O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou à imprensa na zona mista do Estádio Mangueirão após a derrota por 3 a 2 para o Remo, na última terça-feira (14), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um tom de desabafo, o dirigente reconheceu o momento delicado do clube e destacou a necessidade de união interna para superar a crise e reconstruir o projeto bicolor.

“É uma situação complicada, não é fácil. A torcida está com uma dor grande, e o que eles estão sentindo eu tô sentindo também. Eu sou o presidente e tenho que reverter essa situação com trabalho e junto com a diretoria, colocar o Paysandu no lugar que ele merece”, afirmou.

Mesmo com a derrota no clássico, Aguilera elogiou a atuação do time e o apoio da torcida bicolor, que compareceu em peso ao Mangueirão.

“O Paysandu teve mais posse de bola e mais finalizações, mas infelizmente pecamos na hora de botar a bola pra dentro. Quero agradecer o torcedor. Tivemos a presença mais uma vez da fiel. Era um jogo que muitos já tinham jogado a toalha e a torcida veio em grande número e lotou nosso estádio”, disse o presidente.

image Re-Pa 780 tem mesmo enredo da final do Parazão: 3 a 2 para o Remo em um jogo eletrizante
Nos dois duelos, Leão abriu 2 a 0, levou o empate e garantiu o triunfo com gol de falta nos minutos finais

image Paysandu divulga nota de repúdio após agressão a torcedora no Mangueirão
Clube condenou episódio em que uma mulher bicolor foi atacada e teve as roupas retiradas após o Re-Pa

Planejamento e reconstrução

O dirigente ressaltou que, apesar da situação difícil na tabela, o foco segue nas seis rodadas restantes da Série B, mas já há conversas sobre o planejamento para 2026.

“Acho que agora é planejar esses seis jogos e começar o planejamento para a temporada de 2026. Não pode perder tempo, o futebol é muito dinâmico, vai acontecendo e a gente tá conversando, trabalhando e fazendo o que for melhor para o clube”, completou.

Roger Aguilera também pediu o engajamento de todos os setores do Paysandu para conduzir o processo de reconstrução.

“A gente precisa de apoio das pessoas que estão na diretoria do clube agora. Eu peguei o clube em uma situação difícil, encarei, sou homem e tenho a responsabilidade, mas tem muita gente envolvida nesse processo. A gente precisa estar unido e fazer a reconstrução que precisa ser feita. O Paysandu é maior do que todo mundo. Maior do que eu e maior do que as pessoas que ainda vão passar por aqui.”

Com apenas seis partidas restantes na Série B, o Paysandu segue na lanterna da competição e luta para evitar o rebaixamento.

 

paysandu

roger aguilera

série b

esportes

Paysandu
Roger Aguilera após derrota no Re-Pa: “O clube é maior do que todos nós”

Presidente bicolor reconhece momento difícil e pede união da diretoria para reerguer o time nas últimas rodadas da Série B

Paysandu divulga nota de repúdio após agressão a torcedora no Mangueirão

Clube condenou episódio em que uma mulher bicolor foi atacada e teve as roupas retiradas após o Re-Pa

Após derrota para o Remo, Paysandu não chega mais à 'pontuação mágica' e rebaixamento é quase certo

Com o revés no clássico, o time bicolor perdeu a chance de somar os 19 pontos necessários para a marca teórica de permanência na competição

Paysandu tem mais chance de cair para a Série C que o Sport-PE cair para a Série B

A campanha do Papão é tão ruim que a chance de queda é maior até do que a do Leão pernambucano, que sempre esteve na lanterna da Série A

Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo!

No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio

Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço'

Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu

Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos'

Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar

Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão

O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG.

