Paysandu divulga nota de repúdio após agressão a torcedora no Mangueirão Clube condenou episódio em que uma mulher bicolor foi atacada e teve as roupas retiradas após o Re-Pa Iury Costa 15.10.25 15h11 O clube repudiou o ato de violência. (Reprodução/Redes Sociais) O Paysandu Sport Club divulgou, nesta quarta-feira (15), uma nota de repúdio após a circulação de imagens que mostram uma torcedora bicolor sendo agredida por mulheres identificadas como torcedoras do Clube do Remo, nas proximidades do Estádio do Mangueirão, em Belém. O caso aconteceu na noite de terça-feira (14), durante a movimentação para o clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nas imagens que circulam nas redes sociais, quatro mulheres, supostamente integrantes de uma torcida organizada azulina, aparecem arrancando a camisa da torcedora do Paysandu e a deixando seminua no chão, enquanto pessoas ao redor observam a cena sem intervir. O episódio gerou forte repercussão e revolta entre torcedores dos dois clubes. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Por meio da Diretoria da Mulher, o Paysandu classificou o ato como “covarde” e afirmou que ele “fere a dignidade da mulher atingida e todos os princípios de respeito, igualdade e convivência pacífica que devem nortear o esporte”. O clube também reforçou o compromisso com o combate à violência de gênero e cobrou providências das autoridades. “O futebol é paixão, é rivalidade dentro das quatro linhas, nunca um espaço para o ódio ou a barbárie”, diz trecho da nota. VEJA MAIS Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio Após derrota para o Remo, Paysandu não chega mais à 'pontuação mágica' e rebaixamento é quase certo Com o revés no clássico, o time bicolor perdeu a chance de somar os 19 pontos necessários para a marca teórica de permanência na competição Paysandu tem mais chance de cair para a Série C que o Sport-PE cair para a Série B A campanha do Papão é tão ruim que a chance de queda é maior até do que a do Leão pernambucano, que sempre esteve na lanterna da Série A Leia a nota na íntegra: "O Paysandu Sport Club, por meio da Diretoria da Mulher, manifesta seu mais profundo repúdio ao episódio de violência ocorrido após o clássico Re-Pa, no qual uma torcedora bicolor foi covardemente agredida e teve suas roupas retiradas durante o ataque. As imagens têm circulado nas redes sociais. O ato, além de inaceitável, fere não apenas a dignidade da mulher atingida, mas também todos os princípios de respeito, igualdade e convivência pacífica que devem nortear o esporte. O clube reafirma o seu compromisso com a defesa intransigente dos direitos das mulheres e com a luta contra qualquer forma de violência, assédio ou humilhação. O futebol é paixão, é rivalidade dentro das quatro linhas — nunca um espaço para o ódio ou a barbárie. Por fim, a Diretoria espera que as autoridades competentes tomem as devidas providências para identificar e responsabilizar as agressoras, a fim de garantir justiça à vítima e segurança a todas as mulheres que amam o futebol." A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar do Pará para saber se houve registro de ocorrência ou desdobramentos sobre a agressão e aguarda retorno. O clássico Re-Pa terminou com vitória do Clube do Remo por 3 a 2, em partida marcada por forte presença das torcidas no Mangueirão. 