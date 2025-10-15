Ex-técnico do Paysandu pode complicar ainda mais a vida do clube na Série B Técnico Claudinei Oliveira, que treinou o Paysandu nesta Série B, é o comandante da Ferroviária-SP, próximo compromisso do Papão na competição Fábio Will 15.10.25 19h10 Claudinei Oliveira tenta livrar a Ferroviária do rebaixamento (Luís Miguel / Ferroviária) O Paysandu vive um momento delicado na Série B. O time paraense é o lanterna da competição, com 26 pontos, e perdeu o clássico para o Remo, com um gol nos acréscimos. As chances do Papão se livrar do rebaixamento para a Série C são pequenas e, para piorar, um ex-treinador do clube nesta temporada pode dificultar ainda mais a situação bicolor. O próximo adversário do Paysandu é a Ferroviária-SP, na segunda-feira (20), às 19h, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). As duas equipes lutam contra o rebaixamento, sendo que, neste momento, a Ferroviária é o primeiro time fora do Z-4. O clube paulista tem como técnico Claudinei Oliveira, velho conhecido da torcida bicolor, que comandou o Paysandu nesta mesma Série B. Claudinei dirigiu o Papão em 14 partidas, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O treinador de 58 anos deixou o Londrina-PR para assumir o time paraense e chegou a engatar três vitórias seguidas, além de manter uma invencibilidade de nove jogos. No entanto, não resistiu à sequência de cinco derrotas consecutivas e acabou sendo demitido pela diretoria bicolor. Curiosamente, Claudinei é o responsável por quatro das cinco vitórias do Paysandu nesta Série B e conhece bem o elenco alviceleste. Agora à frente da Ferroviária, o técnico soma cinco jogos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. A diferença entre os dois clubes na tabela é de 11 pontos, e uma nova derrota pode aprofundar ainda mais o abismo que separa o Papão da permanência na Segundona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série b ferroviária-sp x paysandu futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Ex-técnico do Paysandu pode complicar ainda mais a vida do clube na Série B Técnico Claudinei Oliveira, que treinou o Paysandu nesta Série B, é o comandante da Ferroviária-SP, próximo compromisso do Papão na competição 15.10.25 19h10 SÉRIE B Roger Aguilera após derrota no Re-Pa: “O clube é maior do que todos nós” Presidente bicolor reconhece momento difícil e pede união da diretoria para reerguer o time nas últimas rodadas da Série B 15.10.25 17h48 violência Paysandu divulga nota de repúdio após agressão a torcedora no Mangueirão Clube condenou episódio em que uma mulher bicolor foi atacada e teve as roupas retiradas após o Re-Pa 15.10.25 15h11 Futebol Após derrota para o Remo, Paysandu não chega mais à 'pontuação mágica' e rebaixamento é quase certo Com o revés no clássico, o time bicolor perdeu a chance de somar os 19 pontos necessários para a marca teórica de permanência na competição 15.10.25 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09