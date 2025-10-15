Ex-técnico do Paysandu pode complicar ainda mais a vida do clube na Série B

O Paysandu vive um momento delicado na Série B. O time paraense é o lanterna da competição, com 26 pontos, e perdeu o clássico para o Remo, com um gol nos acréscimos. As chances do Papão se livrar do rebaixamento para a Série C são pequenas e, para piorar, um ex-treinador do clube nesta temporada pode dificultar ainda mais a situação bicolor.

O próximo adversário do Paysandu é a Ferroviária-SP, na segunda-feira (20), às 19h, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). As duas equipes lutam contra o rebaixamento, sendo que, neste momento, a Ferroviária é o primeiro time fora do Z-4. O clube paulista tem como técnico Claudinei Oliveira, velho conhecido da torcida bicolor, que comandou o Paysandu nesta mesma Série B.

Claudinei dirigiu o Papão em 14 partidas, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O treinador de 58 anos deixou o Londrina-PR para assumir o time paraense e chegou a engatar três vitórias seguidas, além de manter uma invencibilidade de nove jogos. No entanto, não resistiu à sequência de cinco derrotas consecutivas e acabou sendo demitido pela diretoria bicolor.

Curiosamente, Claudinei é o responsável por quatro das cinco vitórias do Paysandu nesta Série B e conhece bem o elenco alviceleste. Agora à frente da Ferroviária, o técnico soma cinco jogos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. A diferença entre os dois clubes na tabela é de 11 pontos, e uma nova derrota pode aprofundar ainda mais o abismo que separa o Papão da permanência na Segundona.