Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Rebaixamento pode causar prejuízo de até R$ 9 milhões ao Paysandu em 2026

Diferença entre cotas da Série B e Série C é grande; com crise financeira e dívidas trabalhistas, cenário preocupa a direção bicolor

Iury Costa
fonte

A diferença entre as cotas de participação das duas divisões ultrapassa os R$ 8 milhões. (Matheus Vieira/Paysandu)

O possível rebaixamento do Paysandu à Série C do Campeonato Brasileiro em 2026 pode representar um baque financeiro milionário para o clube. A diferença entre as cotas de participação das duas divisões ultrapassa os R$ 8 milhões, o que agravaria ainda mais o momento delicado vivido pelo Papão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Na Série B, o valor mínimo garantido pela CBF e pelos contratos de transmissão centralizados foi de R$ 10 milhões por clube em 2024, podendo chegar a até R$ 11,5 milhões, conforme os acordos entre os blocos Liga Forte União e Libra. Além dessa quantia fixa, os clubes ainda recebem bônus por desempenho ao final da competição, o que pode elevar o total recebido durante a temporada.

Já na Série C, o cenário é bem diferente. Cada clube participante recebeu R$ 1,2 milhão de cota de participação em 2024, valor pago pela CBF. As equipes que avançaram ao quadrangular final receberam um acréscimo de R$ 312,5 mil, o que eleva o máximo possível para pouco mais de R$ 1,5 milhão, ainda assim, cerca de nove vezes menor do que o valor pago na Segundona.

VEJA MAIS

image Roger Aguilera após derrota no Re-Pa: “O clube é maior do que todos nós”
Presidente bicolor reconhece momento difícil e pede união da diretoria para reerguer o time nas últimas rodadas da Série B

image Wendell não joga a toalha e lamenta derrota do Paysandu no RexPa: 'Fomos superiores'
Atacante, que entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate, afirma que time irá lutar enquanto tiver chances de escapar do rebaixamento

A redução drástica de receita representa um grande desafio para o Paysandu, que já enfrenta dificuldades financeiras. Em novembro de 2024, o clube foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar uma multa de R$ 1,5 milhão por atrasos salariais a funcionários e jogadores.

Além do impacto direto nas cotas de TV e premiações, o rebaixamento tende a afetar também as receitas de patrocínio, bilheteria e sócio-torcedor, que costumam cair quando o clube joga uma divisão abaixo.

Se confirmada a queda, o Paysandu terá de se reestruturar financeiramente em 2026, com um orçamento mais enxuto e menos recursos para montagem de elenco. O clube precisará equilibrar as contas para evitar que o prejuízo dentro de campo se reflita em mais uma crise fora dele.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b

esportes

série c

rebaixamento
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

SÉRIE B

Chances mínimas: Paysandu só escapa do rebaixamento com campanha final quase perfeita

Segundo cálculos da UFMG, clube bicolor só evita a queda se alcançar pontuação próxima de 44 pontos, cenário que exige série de vitórias nas rodadas finais.

16.10.25 17h46

crise

Rebaixamento pode causar prejuízo de até R$ 9 milhões ao Paysandu em 2026

Diferença entre cotas da Série B e Série C é grande; com crise financeira e dívidas trabalhistas, cenário preocupa a direção bicolor

16.10.25 16h50

Futebol

Ex-jogador do Paysandu, Vanderson desabafa sobre crise no time e cobra elenco: 'Não entendo isso'

Ex-jogador bicolor cobrou os atletas e mandou recardo para o presidente Roger Aguileira

16.10.25 12h26

LAMENTO

Wendell não joga a toalha e lamenta derrota do Paysandu no RexPa: 'Fomos superiores'

Atacante, que entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate, afirma que time irá lutar enquanto tiver chances de escapar do rebaixamento

15.10.25 20h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

vergonha

Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo!

No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio

14.10.25 22h06

Futebol

Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A

Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação

16.10.25 11h02

FUTEBOL

Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão

Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão

15.10.25 20h10

Mais esportes

Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos

Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025.

16.10.25 12h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda